Alzira premia el civismo y el compromiso ambiental de las fallas

El Ayuntamiento de Alzira busca confirmar su compromiso con la sostenibilidad y el civismo en el marco de las Fallas. Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y mejorar la convivencia ciudadana, el consistorio ha lanzado la segunda edición de los premios a las fallas con mayor responsabilidad ambiental.

"Aprovechando la gran capacidad de vertebración de nuestras 34 comisiones, queremos que el mensaje de respeto al medio ambiente y de civismo tenga un impacto real en toda la ciudadanía", ha destacado el alcalde y responsable de Emergencia Climática, Alfons Domínguez. Ante la gran proyección turística de la fiesta local -consolidada como una alternativa de calidad y sin masificaciones respecto a la capital-, el ayuntamiento aprovecha este altavoz para promover la educación ambiental y cívica entre la comunidad fallera y los visitantes.

Modalidades y dotación de los premios

El concurso se divide en dos categorías principales, cada una dotada con un premio de 1.500 €:

• Premio a la Falla más ecológica y sostenible: centrado en el monumento fallero. Se valorarán los materiales utilizados y las medidas tomadas para reducir la impronta ecológica de la propia falla.

• Premio a la Comisión más verde y cívica: Enfocado a la gestión del casal y en el día a día de la fiesta. Se tendrá en cuenta el respeto al entorno urbano, la gestión de residuos y las acciones para garantizar una convivencia armoniosa con los vecinos y vecinas.

Las comisiones falleras interesadas a participar tienen de plazo hasta el 13 de marzo de 2026 para formalizar su inscripción. El procedimiento de inscripción se puede realizar de dos maneras: Telemáticamente, a través de la sede electrónica del ayuntamiento o presencialmente. mediante instancia general, adjuntando el formulario de inscripción a las oficinas de La Clu.