Alzira suspende la fiesta de carnaval de este viernes en la plaza Mayor

Comunicación del ayuntamiento de cierre de espacios públicos y suspesión del carnaval.

Comunicación del ayuntamiento de cierre de espacios públicos y suspesión del carnaval. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

El Ayuntamiento de Alzira ha suspendido la fiesta de carnaval que la concejalía de Juventud había organizado este viernes en la plaza Mayor al haber activado el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat la alerta meteorológica por riesgo de fuertes vientos.

En aplicación del protocolo establecido, el consistorio ha activado el Plan de Actuación Municipal para realizar un seguimiento de la situación y ha adoptado las medidas habituales en este caso, como el cierre del paraje natural municipal de la Murta y la Casella (en este caso desde el bar), del parque de l'Alquenència, todas las instalaciones deportivas municipala al aire libre y el cementerio municipal, salvo en caso de entierros y, paralelamente, la suspensión de la fiesta de carnaval que pretendía llenar de música y color este viernes por la tarde la plaza Mayor de Alzira, en una celebración que incluía un pasacle, talleres de máscaras numerosas actividades.

