Cullera quiere ser el primer destino turístico accesible cognitivamente de España

El Ayuntamiento de Cullera y la entidad Asindown han iniciado una nueva fase del proyecto “Cullera te lo pone fácil” con la puesta en marcha de un diagnóstico participativo destinado a identificar barreras de accesibilidad cognitiva en el municipio. El objetivo es avanzar en la transformación de la localidad en el primer destino turístico accesible cognitivamente de España.

La iniciativa abre ahora un proceso de recogida de experiencias reales de la ciudadanía para detectar obstáculos en la comprensión de la información, la orientación en los espacios públicos o el acceso a servicios. Barreras que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas, pero que pueden suponer una dificultad añadida para personas con discapacidad intelectual, mayores, turistas, migrantes o cualquier persona que necesite información más clara y sencilla.

Para canalizar esta participación, el consistorio ha habilitado un formulario online (culleraacesible.manus.space) en el que vecinos y visitantes pueden aportar su visión sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana: señalización y orientación, información municipal, entorno digital, patrimonio cultural, playas y ocio, transporte y movilidad, comercio y servicios, así como comunicación y lenguaje administrativo.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subrayado que esta fase “permite entender en qué punto estamos para después ser plenamente entendidos por todo el mundo”. En este sentido, ha defendido que la accesibilidad cognitiva no es una cuestión sectorial, sino un eje transversal que mejora la calidad de vida del conjunto de la población.

El proyecto fue presentado el pasado enero en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde Cullera expuso su hoja de ruta para adaptar espacios, servicios y canales informativos a criterios de lectura fácil y comprensión universal.

“Cuando la información es clara y accesible para todas y todos, la ciudad es verdaderamente de todas y todos”, ha señalado el primer edil, quien ha insistido en que el reto no es solo turístico, sino también social. “Hablamos de construir una ciudad más humana, donde nadie quede fuera por no entender un cartel, una web o un trámite administrativo”.

Con este diagnóstico, Cullera da un paso más en una estrategia que busca consolidar un modelo inclusivo y replicable, situando la accesibilidad cognitiva como elemento clave de innovación urbana y cohesión social.