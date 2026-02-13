Cullera sube un 25 % las ayudas a las asociaciones, que suman ya casi un millón de euros
El ayuntamiento destina 970.000 euros a convenios y subvenciones para reforzar la actividad cultural, social, festiva y empresarial del municipio
Cullera reforzará en 2026 su respaldo al tejido asociativo con una inversión cercana al millón de euros en subvenciones y convenios de colaboración. El consistorio ha aprobado una dotación de 970.000 euros, lo que supone un incremento superior al 25% respecto al ejercicio anterior.
El anuncio se formalizó durante el acto institucional de firma de convenios encabezado por el alcalde, Jordi Mayor, quien reivindicó el papel que desempeñan las asociaciones en la vida cotidiana del municipio. “Cullera es posible gracias a su tejido asociativo”, afirmó el primer edil, destacando que detrás de cada actividad cultural, celebración festiva o iniciativa solidaria “hay personas comprometidas que trabajan de manera desinteresada por la ciudad”.
La inversión municipal se dirige a respaldar la labor de cerca de medio centenar de entidades que desarrollan proyectos vinculados a la cultura, la tradición festiva, el bienestar social, la participación ciudadana o la promoción económica. Según defendió el alcalde, el incremento presupuestario no responde únicamente a una cuestión contable, sino a una apuesta política por fortalecer la sociedad civil.
"Cada euro destinado al asociacionismo revierte multiplicado en cohesión, dinamismo y convivencia”
“Creer en una ciudad fuerte implica creer en una sociedad civil fuerte”, subrayó Mayor, quien incidió en que cada euro destinado al asociacionismo “revierte multiplicado en cohesión, dinamismo y convivencia”.
Entre las entidades que recibirán apoyo municipal se incorporan por primera vez la Fundación Asindown, la asociación SuperIvan, Creciendo con Jimena, Tercio de Quites y Recuperación y Conservación Arqueológica en el Mar, ampliando así el abanico de colectivos beneficiarios.
Con este incremento presupuestario, el ayuntamiento pretende consolidar el papel vertebrador del asociacionismo en Cullera y garantizar la continuidad de proyectos que contribuyen a mantener una ciudad activa, participativa y cohesionada.
