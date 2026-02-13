El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva

El emprendedor de Sumacàrcer Carlos Ferrando, fundador de la empresa Closca, ha dejado de lado, por un momento, los cascos plegables para ciclistas para aportar su talento en el mundo del diseño a la olivicultura. Ferrando es uno de los responsables detrás de la marca VOLATS, un nuevo aceite de oliva virgen extra de origen valenciano.

El ribereño define el nuevo producto como un aceite de oliva "premium" que nace de un sueño colectivo: demostrar que desde el origen se pueden hacer cosas grandes. "VOLATS es diseño, sostenibilidad y emoción embotellada: una propuesta que transforma la forma de consumir y regalar aceite de oliva virgen extra", explica.

Ferrando se ha aliado para este proyecto con el televisivo chef Jordi Morera y el hostelero Rafa Muñoz. Los responsables de la nueva marca reivindican el valor de la variedad autóctona Serrana y "el trabajo de quienes aún cultivan la tierra con respeto, compromiso y orgullo".

La nueva variedad de aceite valenciano. / Levante-EMV

Asimismo, explican que los tres comparten una misma visión: "regresar al origen y demostrar que se puede construir un futuro desde la autenticidad, la belleza y la sostenibilidad". Al respecto, el ribereño detalla que VOLATS se comercializa con una botella de gres artesanal fabricada en Manises que permite su rellenado.

El nuevo aceite se presenta en sociedad a través de una experiencia sensorial organizada en la Masía El Olivar de Bétera este 13 de febrero. El evento incluirá una cata, un espectáculo de danza contemporánea, alta cocina y maridaje de vinos.

A pesar de su recién creación, el nuevo aceite valenciano ya ha sido seleccionado para representar a la Comunitat Valenciana en el Panel de Cata oficial de IberOleum, la guía del aceite de oliva virgen extra de España.