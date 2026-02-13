La falla Poble Vell del Perelló repite doblete en el concurso del "ninot indultat"

La comisión Poble Vell del Perelló ha vuelto a conseguir un doblete en el concurso del «ninot indultat» de las Fallas de Sueca y salvará del fuego tanto el conjunto que compite en la categoría infantil como el de las fallas grandes, ambos del artista Mauricio Moreira Santos, según el fallo del jurado que se dio a conocer el jueves en la inauguración de la tradicional exposición del «ninot», instalada en la sala Els Porxets.

Las falleras mayores de Sueca cortan la cinta inaugural junto al alcalde, la concejal de Serveis Municipals y el presidente de la JLF. / Levante-EMV

Tras la visita de las autoridades a la exposición para conocer los trabajos expuestos por las diferentes comisiones, tuvo lugar la entrega de premios. La falla Poble Vell repitió el doblete del año anterior. En la categoría infantil, la segunda mención del jurado fue para el «ninot» de la falla Verge de Sales; la tercera para la falla El Perelló Tro i Flama; y la cuarta para la falla Avinguda 18 de Juliol. En cuanto a los «ninots» grandes, la segunda mención fue para el de la falla Verge de Sales; la tercera para la falla Plaça de l’Ajuntament, y la cuarta para la falla El Perelló Tro i Flama.

Los falleros de la comisión Poble Vell con los premios. / Levante-EMV

El acto la inauguración de la exposición del «ninot» contó con la presencia del alcalde de Sueca, Julián Sáez; los concejales de Fallas, Alfredo Planells, y Serveis Municipals, Pilar Moncho; las falleras mayores de Sueca, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán, y sus cortes de honor; el presidente de la Junta Local Fallera, Pau Tomás, y otros miembros del colectivo; así como los representantes de las diferentes comisiones de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes.

El ayuntamiento ha felicitado a todos los artistas falleros y a las comisiones que representan.La exposición podrá visitarse hasta el 22 de febrero, en horario de 18.30 a 20.30 horas.