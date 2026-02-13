La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: "Va a ser un punto de inflexión para el sector"

La inversión de nueve millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER para la reforma integral del paseo marítimo de Cullera ha sido recibida con entusiasmo por el sector hostelero. El presidente de la Asociación de Hostelería de Cullera, Vicente Nácher, ha calificado el anuncio como “una de las mejores noticias que podíamos recibir en la actualidad”.

El presidente de la asociación de hosteleros, Vicente Nácher. / Levante-EMV

Tras la aprobación de la Agenda Urbana de Reconstrucción impulsada por el gobierno municipal, el sector considera que se abre una nueva etapa para el principal eje económico vinculado al turismo en la localidad.

“Esperamos que, cuando este proyecto se convierta en realidad, marque un antes y un después para la hostelería de Cullera y también para toda la comarca”, ha afirmado Nácher. A su juicio, la transformación del frente marítimo no solo reforzará la protección ante temporales y episodios de lluvias intensas, sino que situará al municipio en una posición destacada dentro del litoral valenciano.

El presidente de los hosteleros sostiene que el nuevo paseo “puede convertirse en uno de los más modernos de toda la costa valenciana”, siempre que la ejecución mantenga la ambición anunciada. “Es un cambio necesario para adaptar nuestras infraestructuras a las necesidades del turista actual, que busca espacios accesibles, seguros, sostenibles y con servicios de calidad”, ha señalado.

Reivindicación histórica del sector

La Asociación de Hostelería ha querido subrayar que la reforma integral del paseo marítimo ha sido una reivindicación histórica del colectivo. “Este plan lo llevamos solicitando desde hace años a diferentes administraciones y también a anteriores equipos de gobierno. Nunca fue posible materializarlo. Ahora, gracias a los fondos europeos, por fin se dan las condiciones para hacerlo realidad”, ha explicado Nácher.

El dirigente empresarial ha destacado que el paseo constituye el principal escaparate turístico del municipio, donde se concentran numerosos establecimientos de restauración y ocio que sostienen buena parte de la economía local. “Para nosotros no es solo un espacio urbano emblemático, es nuestro motor económico diario”, ha indicado.

No obstante, Nácher también ha apelado a la corresponsabilidad del propio sector. “Con este nuevo paseo marítimo Cullera cumple uno de los sueños más deseados por la hostelería. Pero ahora también es necesario un esfuerzo por nuestra parte para adaptar los negocios y la oferta gastronómica a las nuevas infraestructuras y al perfil de visitante que queremos atraer”, ha afirmado.

En este sentido, el presidente de la asociación considera que la modernización del entorno debe ir acompañada de una apuesta por la innovación, la mejora de la calidad y la diferenciación culinaria. “Si conseguimos alinear la renovación urbana con una evolución de nuestra oferta, estaremos ante una oportunidad histórica para consolidar a Cullera como destino turístico de referencia durante todo el año”, ha concluido.