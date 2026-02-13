La proyección del rugby femenino: Dos alzireñas se vuelven a proclamar campeonas de España

Dos alzireñas han conseguido su tercer y segundo campeonato de España de rugby en apenas un año. Mía López ha logrado su tercer entorchado tras conseguir el año pasado el Campeonato de España con la Selección Valenciana sub-16 de rugby XV y cuatro meses después su homólogo en rugby 7. Hace unos días repitió el título M17 de rugby 15 junto a Ayelén Distante que también lo logró el año pasado, como ya informó Levante-EMV.

La complexión física más liviana de Mía le permite formar parte del combinado valenciano de rugby 7 donde juega de tres cuartos, “las que corremos más y hacemos los puntos”, comenta. De hecho, en esta edición, la ribereña, de ascendencia argentina, ha logrado más ensayos. Mía López jugará hasta el domingo un torneo internacional en Lisboa con la selección valenciana Seven. Ayelén es delantera, “las jugadoras que hemos de ir limpiando el terreno a nuestras compañeras y actúo en touches que no existen en el Seven y melées, que son más reducidas”.

El título estatal ha sido casi un paseo inesperado. “Seguimos prácticamente todas las jugadoras del año pasado y somos más consistentes”, comenta López. En noviembre ganaron a Andalucía 10-34 y 25-0 a Euskadi. En diciembre se deshicieron de Madrid 20-0 y el 11 de enero lograron el título matemáticamente con un 45-5 sobre Castilla y León. Cuatro victorias con punto extra por bonus ofensivo (lograr tres ensayos más que el rival). Sin embargo, las rivales denunciaron alineación indebida porque una jugadora no salía en la aplicación donde se publican las actas. “La app tenía problemas para mostrar todas las fichas e incluso aportamos la ficha física”, explica Mariana Marazzi, madre de Mía y delegada de la selección. Aunque el Comité de Competición no dio la razón en primera instancia, sí lo hizo el Tribunal Administrativo del Deporte el día antes del último partido. Adujo que razones técnicas, responsabilidad de la federación, no podían invalidar el resultado deportivo. Con la tranquilidad del título en el bolsillo, ganaron 6-15 a Catalunya en Sitges. Han sido las más anotadoras y las que menos ensayos han recibido, solo tres.

En plano local, el pasado fin de semana ambas rugbiers tuvieron la “satisfacción” de poder jugar el primer partido del Inter/Abelles femenino en el Tomás Pardo alzireño y lo hicieron con victoria 31-12 sobre el Sant Roc-Edetanes. “Hasta ahora habíamos jugado en equipos mixtos, pero teníamos ganas de hacerlo ya con chicas y fue emocionante hacerlo en nuestro campo. No será la única vez”, comentó Ayelén.

La escasez de chicas en el rugby y la obligación de jugar en equipos mixtos prácticamente hasta los 18 años “ha hecho que muchas niñas se hayan dejado este maravilloso deporte”, explica Mariana Marazzi. “La federación va a organizar una liga donde juntará a chicas de diferentes categorías y varios equipos para disputar una miniliga de categorías inferiores”, añade. La final contra otra comunidad se jugará junto a la final de la Copa de la Reina “para que puedan ver a las mejores jugadoras de España”, concluye Marazzi.