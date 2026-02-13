La reparación que hará el alumbrado de l'Alcúdia más resistente frente a una meteorología adversa se prolongará un año

Los trabajos de reparación integral de la red de alumbrado público de l’Alcúdia tras los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024 se prolongarán durante un plazo aproximado de doce meses y costarán 2,51 millones de euros, dada la extensión de la red y la dispersión de las afecciones detectadas en distintos puntos del término municipal, según ha informado la empresa MasQueIngenieros (MQI), que ofrece la asistencia técnica en esta actuación.

El objetivo es recuperar los niveles de iluminación previos, mejorar la fiabilidad del sistema y reforzar la resiliencia de la instalación frente a futuros episodios meteorológicos adversos. La actuación se desarrolla mediante un encargo de emergencia gestionado por TragsaTec orientado a “recuperar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura eléctrica municipal”.

El proyecto contempla una auditoría técnica previa para determinar el alcance real de los daños, la redacción de la memoria valorada, el proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras, que incluye la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud. Este planteamiento permitirá definir con precisión las actuaciones necesarias y garantizar su correcta ejecución conforme a la normativa vigente.

La intervención cuenta con la participación de MasQueIngenieros (MQI) para el desarrollo de la asistencia técnica integral. Según explica Vincens Pastor, director del proyecto, “la actuación permitirá reparar los daños causados por la dana y, al mismo tiempo, ordenar y actualizar la red de alumbrado, mejorando las condiciones de seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema”.

Pastor subraya que la auditoría inicial “es fundamental para priorizar las intervenciones más urgentes, ajustar las soluciones técnicas a la realidad de la red y garantizar una adecuada justificación técnica y económica de las actuaciones”.

Con este proyecto, l’Alcúdia avanza en la recuperación de una infraestructura clave para la seguridad vial y urbana, dando un paso más en la normalización de los servicios municipales tras la dana.