Temporal de viento: Cullera suspende el concurso de paellas de las fallas programado para este sábado

Las previsiones del fuerte viento para este sábado en Cullera han obligado a anular el tradicional concurso de paellas que organiza la Junta Local Fallera y que suele reunir a cientos de personas de las 16 comisiones censadas en la ciudad.

Se ha tomado la determinación de que cada falla cocine las paellas en su propio casal para no perder esta fiesta tradicional dentro del calendario fallero y salvaguardar la seguridad de todos los participantes, en una actividad que se había programado al aire libre y, en concreto, en el aparcamiento del instituto de Secundaria Joan Llopis Marí, un lugar que últimamente se está utilizando como recinto para celebración de conciertos.