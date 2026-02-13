El temporal de viento desplaza dunas y cubre de arena la carretera que une Cullera con el Faro

Cullera vivió en la jornada del jueves un nuevo episodio de viento extremo que dejó rachas de hasta 135 kilómetros por hora en la zona del Dosel del Faro, uno de los puntos más expuestos del litoral. Pese a la intensidad del temporal, los daños materiales han sido escasos y se han concentrado principalmente en el entorno del Faro y en la franja dunar del Dosel.

La fuerza del viento provocó un notable desplazamiento de arena, alterando la morfología de las dunas y llegando a cubrir en algunos momentos la carretera que conecta el núcleo urbano de Cullera con el Faro. La acumulación obligó a extremar la precaución en la circulación y a realizar labores de limpieza para garantizar la seguridad vial.

El episodio se enmarca dentro de una nueva borrasca que ha afectado al litoral valenciano con especial incidencia en las zonas más abiertas al mar. En el caso de Cullera, la orientación y exposición del Dosel convirtieron este enclave en el punto donde se registraron las rachas más intensas.

A pesar de la espectacularidad de los registrs y de las imágenes de arena desplazándose sobre la calzada, el balance general es positivo. No se han registrado daños personales ni afecciones estructurales de consideración. Las incidencias han quedado limitadas a elementos menores y al movimiento natural de la arena en una zona especialmente sensible a este tipo de fenómenos meteorológicos.

Desde el ámbito municipal se mantiene la vigilancia ante posibles nuevos episodios de viento en los próximos días, aunque la situación tiende a estabilizarse tras el paso de la borrasca. Mientras tanto, el litoral recupera progresivamente la normalidad tras una jornada marcada por el fuerte viento y la fuerza del mar.