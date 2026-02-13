Cuando las urnas mandan mensajes claros

Pese a quien le pese, trasladar datos, sensaciones y proyecciones sobre lo que puede ocurrir en las elecciones municipales de 2027 en la comarca de la Ribera no es alarmismo ni maniobra interesada. Es, sencillamente, un ejercicio democrático. Anticipar tendencias, advertir de posibles desplazamientos del voto y abrir debates incómodos forma parte de la responsabilidad política, sobre todo cuando los precedentes están ahí y no conviene ignorarlos.

Lo ocurrido recientemente en Aragón, donde el PSOE ha sufrido un retroceso notable, recuerda mucho a lo que ya pasó en Extremadura. Dos territorios distintos, con realidades propias, pero con un hilo común: una desconexión progresiva entre una parte del electorado y el proyecto socialista. Estos resultados no deberían despacharse como episodios aislados, sino como señales que exigen una reflexión profunda, serena y honesta.

En este contexto, no es ningún secreto que los sectores económicos y empresariales analizan con lupa el futuro político de los territorios donde tienen intereses. Encargan estudios, manejan escenarios y valoran no solo cambios comerciales o fiscales, sino también quién dirigirá las instituciones locales y supramunicipales.

Si bajamos al terreno de la Ribera Alta, hablamos de una comarca con 36 municipios y realidades muy diversas. Según los datos, aunque sean de trazo grueso, los partidos de derecha y ultraderecha aumentarían su representación especialmente en las poblaciones con más habitantes. En municipios clave como Algemesí y Carcaixent, segunda y tercera en población, la alcaldesa y el alcalde actuales consolidarían su imagen ante la ciudadanía, resistiendo mejor el desgaste.

Más inquietante resulta el caso de l’Alcúdia, donde tras más de cuarenta años de gobiernos socialistas, los datos apuntan a la posibilidad real de dejar de ser la fuerza más votada.

Alzira, la joya de la corona comarcal, merece mención aparte. El crecimiento de la derecha y la ultraderecha podría permitirles alcanzar entre 12 y 14 concejales. Un escenario que, visto el clima político general en España, no resulta descabellado.

Si trasladamos estas tendencias al conjunto del partido judicial de Alzira, del que salen los diputados provinciales, el PSOE podría tener serias dificultades para mantener uno de los dos escaños actuales.

Ahora bien, la política nunca es una ciencia exacta. Donde hoy hay certezas, mañana puede aparecer un “meteorito” que altere percepciones, rompa inercias y cambie el rumbo. Yo no quito ni pongo rey. Simplemente traslado datos y sensaciones que circulan, al parecer con base real. Mirarlos de frente no debilita a nadie; ignorarlos, sí.

A partir de estos datos, los socialistas de la Ribera Alta debemos reaccionar con autocrítica, más calle, más escucha y más proyecto compartido. Reforzar liderazgos, renovar mensajes y volver a conectar con la vida real de la gente es clave. Quedarnos quietos, esperando que escampe, claramente no es una opción.