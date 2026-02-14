Alzira da por perdida la subvención para restaurar la iglesia de la Murta ante el bloqueo de Cultura

La anunciada inversión de 1,6 millones de euros para rehabilitar la iglesia de las ruinas del monasterio de la Murta de Alzira no se ejecutará, al menos, en el corto plazo. El ayuntamiento se verá obligado a renunciar a la subvención concedida a la ciudad dentro del programa del 2% cultural del Gobierno, tras no conceder la Conselleria de Cultura la autorización para la ejecución del proyecto de restauración presentado.

La preconcesión de la ayuda se publicó en diciembre de 2024 y, desde entonces, son pocos los avances que se han producido. El consistorio encargó a un estudio de arquitectura un proyecto de ejecución de la obra, que se topó con la negativa de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Intencionalidad política

Ante las dificultades para salvar lo que el ejecutivo local ha calificado en repetidas ocasiones como un “bloqueo político”, el ayuntamiento llamó a la puerta del Ministerio de Cultura en busca de una mayor flexibilidad en los plazos para desarrollar la intervención.

Sin embargo, fuentes municipales han confirmado a Levante-EMV que, en breve, se publicará la resolución definitiva de la convocatoria y que, en ella, no figurará el proyecto de Alzira al carecer de la autorización correspondiente. En la práctica, esto supone perder una inyección económica de 1,6 millones de euros destinada a rescatar el patrimonio histórico y cultural del paraje de la Murta.

Las mismas fuentes han detallado que, solo en las últimas semanas y tras mucho insistir, el Ayuntamiento de Alzira ha obtenido de la Conselleria de Cultura un listado de modificaciones para incluir en el proyecto, cuya subsanación en principio propiciaría la concesión del permiso.

Investigación en curso

Aunque llegaría tarde para una restauración inminente, el gobierno municipal no dejaría escapar la oportunidad e intentaría incluir, nuevamente, el proyecto en la próxima convocatoria de ayudas para la recuperación y puesta en valor de monumentos patrimoniales.

Se da la circunstancia, además, de que, recientemente, la Fiscalía instó al juzgado investigar la falta de una inversión continuada y suficiente en materia de conservación patrimonial en el paraje, tras la documentación presentada por la asociación Amics de la Murta. Los monumentos históricos del enclave, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), languidecen desde hace años a pesar de que sucesivos informes han alertado del estado “límite” de algunos de sus elementos.

La única actuación que podrá poner fin a una sequía inversora de más de quince años es la restauración de la Torre dels Coloms, cuya planificación y ejecución dependen, únicamente, del gobierno autonómico. Aunque no existe una fecha concreta, se espera que la intervención pueda ponerse en marcha a partir del verano, tras un proceso de años de redacción y modificación del proyecto.

Dos obras que no ven la luz

La situación, no obstante, se repite para hartazgo del ejecutivo alzireño. El escenario es similar al que se ha encontrado el proyecto de construcción de un museo dedicado a la figura de Jaume I sobre los restos de la Casa Real. Tras un proceso de años de reuniones, adaptaciones y numerosos debates, la tramitación del permiso para comenzar la obra, una vez se alcanzó un diseño que expertos externos han considerado poco lesivo para el patrimonio histórico de la ciudad, se paralizó en julio.

El pasado mes, la Conselleria de Cultura reclamó al Ayuntamiento de Alzira la creación de una comisión técnica especializada como condición indispensable para desarrollar cualquier intervención. Una petición que llega al consistorio a pocos meses de que venza el plazo de ejecución que regulaba la subvención de 2,3 millones de euros concedida por el Plan Xacobeo. En total, casi cuatro millones de euros en obras para la recuperación del patrimonio que el Ayuntamiento esperaba tener ya en marcha y que se esfuman.