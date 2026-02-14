El Alzira FS sale goleado del Palau Blaugrana por un Barça que se sitúa líder (7-2)

El Family Cash Alzira FS no tuvo oportunidad de dar la sorpresa en la cancha del ahora nuevo líder de la primera división, el FC Barcelona, al caer 7-2. La derrota de ElPozo 4-5 contra el Quesos El Hidalgo Manzanares sitúa al Barça al frente de la tabla.

Los ribereños fueron los invitados a una fiesta barcelonista que empezó homenajeando a sus seis campeones y dos subcampeones de la Copa de Europa y Copa América. Ya desde el principio los azulgranas pusieron la maquinaria en marcha. Ivi sacó un balón bajo palos y a los tres minutos Pito marcó a puerta vacía. Los ataques de los de la ciudad condal eran continuos, especialmente a la contra. A los diez minutos, el disparo de Antonio fue desviado por Quixeré a propia puerta.

En el minuto 14, el cullerense Joan volvió a jugar después de casi diez meses. Aunque los alzireños reaccionaron y Lechero provocó una buena parada de Freixas, con la alegría local del también retorno de Catela en el Barça -que también ha estado casi un año por lesión de cruzado-, Eric Martel puso el éxtasis con dos goles en treinta segundos.

Al inicio del segundo acto, tras un chut alzireño al larguero, Luciano Gauna logró dos tantos más en solo un minuto. En una oportunidad aislada, Quixeré rehízo su gol en propia marcando el 6-1 e Ivi consiguió el segundo de penalti. Este fue revisado previamente por el VIR. Sin embargo, las esperanzas de reducir aún más la diferencia fue frenada rápidamente por Sergio González, que 22 segundos después logró el 7-2 final. El gol lo encajó Deivd, que acababa de debutar. En los doce minutos que restaban de partido, el marcador ya no se movió. También debutaron con el Alzira FS Franco Duque y Luiz Fernando.

A falta de lograr próximas victorias, el Alzira debe esperar que Industrias García pierda el domingo a las 13 h. en Ferrol contra O Parrulo para no alejarse más de los seis puntos actuales con que aventaja al Family. Los de Braulio Correal jugarán el siguiente partido el domingo 22 a las 17 h. en el Palau d’Esports contra el Viña Albali Valdepeñas.