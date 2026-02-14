El Alzira quiere brindar una victoria a su afición un mes después

La UD Alzira quiere volver a hacer sonreir a su afición con una victoria. Hace un mes logró su último y sonado triunfo, 3-1 sobre el At. Saguntino y este domingo recibe al Ontinyent (17 h.). “El equipo ha competido contra otros dos rivales de la parte alta y deseamos que llegue el domingo para enfrentarnos al Ontinyent”, comentó el técnico blaugrana, Carlos Sapiña.

Tras un mal inicio de liga, los de la Vall d’Albaida encontraron en el Alzira su bálsamo y con su triunfo por 4-0 encadenaron una racha de nueve partidos invictos que les sacó del fondo de la tabla hasta la zona play-off. “Hemos de ser mucho más consistentes en defensa -ahora el Alzira es el equipo más goleado del grupo- y seguir trabajando bien el ataque”, explica el cullerense. “Hemos de hacer las cosas lo mejor posible y que el fútbol hable”, apostilla. Su rival “es un equipo complicado con varios sistemas de juego sobre los que hemos trabajado lo que nos ha dejado el viento”. El lunes no pudieron entrenar y el miércoles se desplazaron a Enguera a las instalaciones de SIA. El entrenamiento de este sábado está en el aire, nunca mejor dicho. “El Ontinyent tiene aspectos muy positivos a nivel defensivo -son el segundo menos goleado con 15 tantos- pero también nos van a exigir a nosotros”.

Sapiña tendrá la baja segura de Manu Castillo que, a falta de saber el resultado de la resonancia, “tiene algo más que un esguince y estará de baja algunas semanas”. Abraham es seria duda y probablemente no se le forzará ya que recibió un aviso muscular pero no tiene una microrrotura. El resto de la plantilla está disponible excepto el ruso Roman, que ha causado baja para fichar en el Acero donde podría gozar de más minutos. La sobrepoblación de laterales y su carácter ofensivo permiten alinear a Carles Marco como alternativa a Richard Franco en el extremo derecho. En el Ontiyent está la duda de Ximo Reig por molestias.