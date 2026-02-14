El Castellonense defiende el liderato en Sant Vicent del Raspeig en un partido trampa
El técnico Iñaki Rodríguez alerta de que el rival se ha reforzado bien y tiene mucha experiencia
David Chordà
Por horas se ha salvado la UD Castellonense de ver aplazado su partido en Sant Vicent del Raspeig por la alerta por viento. Su nueva defensa del liderato la disputará el domingo a las 12 h. contra un Jove Español, que lucha por eludir el descenso. “Será un partido complicado contra un rival que se ha reforzado muy bien, lo que le va a dar un plus de competitividad”, explica el técnico ribereño, Iñaki Rodríguez.
Los alicantinos están vendiendo caras las derrotas. La Nucia y Ontinyent ganaron con un solitario gol los dos últimos partidos. “Es un rival con oficio y experiencia en la categoría que nos obligará a estar muy concentrados los 90 minutos”, prosigue el alzireño.
Los sanvicenteros han fichado en el mercado de invierno a Toni Lara del Crevillent, David Forniés del At. Balears, Rognny del Soneja, Carlos Cerdán del Atzeneta, Juan Nellar y esta semana el lateral Iker Carbonell tras su estancia en la universidad de Oregón en los Estados Unidos.
Por lo que respecta al equipo castellonense, Iñaki recupera a los sancionados Siscar y Misffut y tiene a toda la plantilla a disposición excepto a Fer.
