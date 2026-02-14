El censo fallero de Alzira pulveriza otra vez el récord

Alzira es y será una ciudad de Fallas. La tradición valenciana más universal tiene en la capital de la Ribera Alta uno de sus mayores exponentes. Con la música de las charangas, el olor a pólvora y el ambiente festivo ya preparados para llenar cada uno de sus rincones, los festejos de este año serán los más participativos de la historia. Los datos no engañan: el censo fallero ha pulverizado, de nuevo, su récord y ya supera las 8.600 personas inscritas en alguna de las 34 comisiones. La cifra no deja de crecer y solo la pandemia frenó la tendencia al alza del padrón.

Según los últimos datos de la Junta Local Fallera, a los que ha tenido acceso Levante-EMV, Alzira cuenta con 8.647 falleros inscritos en los censos de alguna de las 34 comisiones que plantan sus monumentos en la ciudad. Una cifra que, más allá de València, pocos municipios pueden igualar o superar. Del total, 7.144 son personas adultas, mientras que 1.503 son niños o adolescentes.

Crecimiento demográfico

La estadística evidencia que la fiesta congrega a cada vez más personas. En un contexto de expansión demográfica como el que vive Alzira, que camina hacia los 50.000 habitantes, la llegada de nuevos vecinos se traduce también en un crecimiento del colectivo festivo. Solo en el último año, la ciudad ha ganado 275 falleros. Es decir, se ha producido un incremento del 3,3%.

El aumento con respecto a 2025 se enmarca en un contexto de crecimiento continuo. Solo la pandemia de la covid-19 frenó la tendencia al alza de años anteriores. La situación sanitaria y la incertidumbre rebajaron el volumen de falleros a 5.500, aproximadamente. Sin embargo, superado aquel periodo, no solo se recuperaron las cifras registradas con anterioridad, sino que el incremento se mantiene sostenido en el tiempo. En poco más de un lustro, se han sumado más de tres mil festeros.

Último censo recopilado de las comisiones de Alzira. / Levante-EMV

Dos de las tres comisiones de la Sección Especial superan los 600 inscritos. Las cifras, con todo, pueden variar en la medida en que se produzcan nuevas altas ante la inminente llegada de las fiestas. Plaça Major se mantiene, un año más, como la falla más concurrida de Alzira, con 667 personas censadas. Camí Nou ocupa el segundo puesto de la particular clasificación, con 621. No es el caso de El Mercat, la comisión más laureada en época reciente se queda por debajo de los cuatrocientos integrantes (378).

Las más pequeñas

Por su parte, otras cuatro asociaciones festivas de la ciudad se encuentran en el tramo entre los 400 y 500 falleros: Sants Patrons (476), la Gallera-Hort dels Frares (475), Plaça Germanies (465) y Plaça d'Alacant (435). Germanies puede, además, presumir de tener el futuro más que garantizado. La falla de Sección Segunda es la que posee un mayor censo infantil, con 97 jóvenes inscritos. Las seis comisiones más numerosas concentran el 36% del censo josefino.

En el lado opuesto de la estadística, seis fallas alzireñas se quedan por debajo del centenar de integrantes. Colmenar (74), Avinguda Luis Suñer (74), l'Alquerieta (65), Pere Esplugues (54), Sant Roc (50) y Pere Morell (34) son las comisiones con el menor censo de la ciudad. El caso de Pere Morell resulta esperanzador: tras quedarse el año pasado con apenas una quincena de miembros, la comisión llegó a temer por su desaparición. No obstante, se ha recuperado ligeramente y ha salvado un ejercicio más.