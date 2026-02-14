La falla 'intermitente' de Alzira desaparecerá tras un segundo año sin plantar monumento

Alzira se quedará, salvo sorpresa de última hora, con treinta y cuatro comisiones falleras, después de que el intento por reflotar Nou Penalet no haya arraigado. Este será el segundo ejercicio consecutivo en el que no plante monumento, por lo que se consumará su desaparición.

Su presencia en las calles de la ciudad ha sido intermitente de un tiempo a esta parte. Alzira ha tenido treinta y cuatro o treinta y cinco fallas, según los ciclos que marcaba la comisión. Si bien es cierto que la ciudad se repartió entre treinta y cinco demarcaciones en un primer momento, Penalet, fundada en 1986, dejó de plantar monumento a principios de la pasada década. En 2015, un grupo de jóvenes se propuso recuperar la falla en el barrio que tenía asignado tras su desaparición. Regresó al mundo festivo como refundada Nou Penalet. Sin embargo, su regreso no se prolongó en exceso. Con el cambio de década y en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19, la falla desapareció de nuevo del mapa josefino de Alzira. En 2022, ya no plantó.

Llegó, entonces, un segundo intento por reflotarla. Solo un año después, un grupo de falleros encabezados por el expresidente de la Junta Local Fallera, Bernardo Cortés, que aglutinaba principalmente a las familias de la corte de honor de la reina infantil de 2023 y a algunos miembros de la propia JLF, reactivó tras las fiestas la falla Nou Penalet para evitar su desaparición. Una vez más, no fue posible.

La comisión quemó su monumento en 2024, pero ya no lo hizo el año pasado. Lo que en un primer momento se planteó como un paréntesis es el principio del fin. El que fuera su último presidente, Carlos Andrés Chust, ha confirmado a Levante-EMV que la comisión desaparecerá de nuevo al no tener continuidad ese último intento por recuperar Nou Penalet.

«El año pasado no se montó y este tampoco, así que volverá a desaparecer. Se podría haber seguido, pero lo cierto es que cuando hay pocas personas implicadas en un proyecto es muy difícil sacarlo todo adelante. Las Fallas están para disfrutarse, no para disgustarnos», ha manifestado.

El reglamento que rige las Fallas de Alzira establece que una comisión puede permanecer hasta dos años sin actividad antes de perder su antigüedad, que determina el orden en los desfiles de los actos propios de la Junta Local Fallera y, sobre todo, la demarcación que tiene asignada. Pasado este plazo, se consuma su desaparición.