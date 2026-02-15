Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: "Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables"

La posibilidad de adquirir un piso a un precio asequible y sin tener que desembolsar una entrada elevada ha llevado a un grupo de jóvenes de Alzira a acampar literalmente en la calle para inscribirse en la lista de prerreservas y garantizarse alguna de las 123 viviendas de promoción pública (VPP) que un empresario valenciano impulsa en la plaza de Cartonajes Suñer.

El martes 17 de febrero se abre el plazo de inscripciones en la inmobiliaria designada por el promotor, que ha dejado claro que respetará el orden de inscripción para adjudicar los pisos siempre que los interesados cumplan los requisitos para optar a este tipo de viviendas con precios regulados.

En el momento que la inmobiliaria abra sus puertas ese día, Miriam y Nico habrán guardado cola durante algo más de tres días completos. “Llevamos tres años de alquiler y mucho tiempo buscando piso, prácticamente desde que nos independizamos, pero los precios son intocables”, comenta Miriam, que el sábado a las 7 de la mañana se plantó a la puerta de la inmobiliaria con una silla y ropa de abrigo para asegurarse el ático que ha visto sobre plano.

Miriam y Nico pasarán tres noches en la calle, aunque esta joven de 28 años no duda en señalar que “el esfuerzo vale la pena”, tras haberse incorporado a las cuatro de la madrugada de este domingo a su nuevo turno en los que se alterna con su pareja.

“Nos llama la atención el precio y la forma de pago, porque no es lo mismo tener que realizar una entrada de 30.000 o 40.000 euros que pagar un 20% del precio de la vivienda en dos años”, comenta, mientras detalla que, en el caso del ático que pretende comprar, el precio es de 130.000 euros más IVA. “Quiero tener familia y me gustaría tener mi familia en mi casa”, comenta.

"Ni con trabajo estable"

Junto a Miriam, Concepción y su marido le cubren un turno a su hijo de 28 años, que también ha visto en esta promoción la oportunidad de adquirir una vivienda. “Vivía en València, pero los alquileres están intocables. Ahora está por aquí, tiene un trabajo estable, pero con los precios que hay no llegan. Para pagar 500 euros por una habitación vale la pena pagar un poco más y tener tu propio piso”, señala.

A los elevados precios de la vivienda se suma la escasez de obra nueva, ya que son contadas las promociones construidas en Alzira desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y muy lejos también quedan las que ofrecían viviendas de protección oficial.

Silla de playa y saco de dormir

Miguel, de 27 años, es el tercero en la cola, a la que a las 7,30 h de este domingo se ha incorporado Alexandra, de 33. “Me lo dijo mi madre el viernes que le habían comentado lo de esta promoción, solo por el tiempo que hace que no se hay en Alzira promociones así, ves que es una oportunidad muy grande, pero sin mucha esperanza por la demanda que imaginas que va a haber, pensé, mañana me paso”.

Se presentó a primera hora de la mañana en la inmobiliaria José Martí, en la calle Pérez Galdós, para recoger información sobre la promoción. Vio que ya había dos personas en la puerta con sillas.

La primera idea que le vino a la cabeza es que podían estar esperando el paso de alguna cabalgata o desfile por la calle, pero no era una hora habitual para este tipo de actos. Tardó unos momentos en atreverse a preguntar el motivo de su presencia. “Al final les pregunté si iban a estar en la calle hasta el día 17”, comenta. Su respuesta fue afirmativa. “Primero pensé, están locos, pero después de pensar un momento me dije, no están tan locos”. Se desplazó a un centro comercial para adquirir una silla de playa, un saco de dormir y una tablet para ver series y se sumó a la cola.

Alexandra, alzireña aunque actualmente reside en Alicante, también se enteró el viernes por la noche de esta promoción de VPP en Alzira, la primera en muchos años. Pasó el sábado a recoger información por la inmobiliaria y vio a dos personas sentadas. Se preguntó si estaban haciendo algún tipo de huelga o protesta, pero pronto vio que se trataba de una cola para optar a una de las viviendas de la promoción. “A ver si lo tengo que hacer yo también”, reflexionó. Esta mañana se ha incorporado a la cola para garantizarse uno de los pisos, atraída por los precios y la forma de pago.

La promotora valenciana Iferga anunció el miércoles el desarrollo de la primera fase del residencial Verge de la Murta, un proyecto a cuatro años vista que contempla la construcción de 440 viviendas en tres bloques para completar la semicircunferencia en torno a la plaza de Cartonajes Suñer, a los pies de la Muntanyeta, que inició el promotor Salvador Vila y que quedó paralizado por la crisis del año 2008 cuando se había ejecutado solo la mitad del proyecto. Faltan tres bloques por construir.

Cómo es la promoción de Alzira

La primera fase que impulsa el nuevo promotor plantea la construcción de 123 viviendas de promoción pública, 58 garajes en dos plantas de sótano y 31 trasteros, mientras que deja para una segunda fase los otros dos bloques en los que tendrán cabida 316 viviendas de renta libre.

Has varios tipos de viviendas de promoción pública, a partir de 119.000 euros más IVA. Los compradores tendrán que abonar un 10 % del precio en el momento de la firma del contrato privado de compraventa, otro 10 % en cuotas mensuales desde la fecha de firma del contrato hasta diciembre de 2027 y el 80 % restante en el momento de la firma de la escritura y la entrega de llaves. La empresa prevé empezar con la firma de los contratos de compraventa a partir de los meses de marzo o abril y la entrega de llaves a partir de enero de 2028.