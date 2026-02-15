¿Qué precios tienen los pisos de VPP de la promoción que ha provocado la cola de Alzira?

Las promociones de obra nuevo ha sido escasas en Alzira en los últimos años, a pesar de que existe abundante suelo disponible en el área expansión de Tulell. Las de viviendas a precio regulado, ya sea a través de VPP o VPO, todavía más. La empresa de capital valenciano Promociones Iferga anunciaba esta semana el inicio de la primera fase del complejo residencial Verge de la Murta, para completar un sector que quedó inacabado por la crisis del año 2008 en la plaza de Cartonajes, y en el que tendrán cabida 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción pública (VPP), mientras que las 318 restantes serán de renta libre. La empresa contempla una inversión de 70 millones de euros en la construcción de estos tres bloques que se ubicarán a los pies de la Muntanyeta de San Salvador.

Fuentes de la promotora han comentado que, conscientes de la necesidad de vivienda que existe, especialmente para la gente joven, han decidido iniciar la promoción por el bloque de VPP. Se trata de una finca de ocho alturas, más la última planta de áticos, que contará con viviendas accesibles (que tendrán a disposición su correpondiente plaza de garaje, de carácter opcional), así como viviendas reservadas exclusivamente para personas de hsata 35 años de edad y familias monoparentales.

¿Qué precios tendrán las viviendas?

La tipología de pisos que se ofrecen en esta promoción es variada. La empresa destaca que todas las viviendas dispondrán de salón comedor, cocina-office, dos habitaciones y dos baños. La superficie de los pisos oscila entre 53 y 62 metros cuadrados y el precio varía en función de la misma. Con todo, desde la empresa han destallado que los precios están regulados y su importe variará desde los 119.000 euros del más económico a los 145.000 euros del más caro.

No se han definido todavía los precios de las viviendas de renta libre que se construirán en la segunda fase.