El Alzira logra dejar su puerta a cero como local catorce meses después

Catorce meses después, el Alzira vuelve a dejar la portería a cero en casa y logra un positivo empate ante el equipo menos goleado del grupo en un partido que faltó acierto a ambos conjuntos.

Para enfrentarse al Ontinyent, el equipo que se encontraba a tres puntos del play-off, Carlos Sapiña alineó a Dolz en portería; Sento, Boronat, Bono y Jefrie en defensa; Rigo y Gomis en el doble pivote, Richard Franco por la derecha y Traver, que volvía tras la lesión por la izquierda, con Cristian de enganche y Dieguito en punta.

Los visitantes tuvieron las primeras ocasiones a balón parado. En el minuto 8 Jorge García chutó una falta directa desde 30 metros que Vicent Dolz se sacó de encima. Un minuto después, otra falta botada por Lluís Felipe fue cabeceada por Juanan y forzó otra estirada de Dolz. Superado el cuarto de hora llegó la primera ocasión alzirista con una internada de Richard Franco que ante Vivó prefirió pasar a Dieguito, viendo cómo un defensor despejaba el balón. Por el contrario, los blancos volvieron a tener oportunidades. A la media hora, Vicent Martínez se fue por la derecha y su disparo lo paró Vicent con una estirada. A cuatro para el descanso, en otra contra, Luis Felipe abrió a Martínez que volvió a encontrarse con Dolz.

Para la segunda parte, los dos entrenadores mantuvieron los mismos onces. A los cuatro minutos, Dieguito aprovechó un desajuste entre defensa y portero pero la vaselina se le fue alta. Las defensas se imponían a los ataques y fue con una falta lejana como Iván Albert obligó a Dolz a parar en dos tiempos. Bryan salió por Gomis (57') para ocupar el carril izquierdo y que Traver jugara más centrado. El algemesinense lo intentó, también desde fuera del área, con un “bot i volea” que se escapó muy desviada. Los visitantes pasaron a jugar con dos delanteros, Iván Albert y el recién incorporado Sempere que en una internada por la derecha, obligó a Dolz a rechazar a córner con el pie en el primer palo. Después sería Albert el que lo intentó de lejos sin causar problemas al meta alzireño. El tramo final se le hizo pesado para el Ontinyent por las dimensiones del campo y el césped natural.

Los azulgranas dieron un paso adelante. Chust había salido por Boronat, que se retiró lesionado. A diez para el final Tanque y Carlos Marco salieron por Traver y Dieguito. Richard Franco pasó a la delantera para dejar su sitio a Marco. Bryan dio un gran pase a Richard Franco que chutó raso y paró Vivó. Dos después, en una falta, Tanque cabeceó y provocó una gran parada del meta ontinyentista. El Alzira siguió intentándolo con saques de esquina, pero sin lograr cambios en el marcador.

Con el empate a cero se conseguía dejar de nuevo la portería imbatida en casa catorce meses después. La última vez fue la victoria por 1-0 sobre Europa. El próximo partido lo jugará el domingo a las 11'45 en l’Almenà ante el Castellonense.