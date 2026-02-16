Alzira rompe 20 años sin promociones de VPO con la finca que ha provocado las colas de jóvenes

La cola de jóvenes alzireños que busca asegurarse alguna de las 123 viviendas de promoción pública que la empresa Iferga impulsa en la plaza de Cartonajes aumentó ligeramente a lo largo del domingo y esta mañana eran ya ocho los interesados que se habían incorporado a 24 horas de que este martes se abra el plazo de prerreservas para la que será la primera promoción de VPP en Alzira en los últimos 20 años, según han confirmado fuentes del sector inmobiliario local, que sitúan precisamente en la promoción inicial que el grupo Salvador Vila construyó en un lateral de esta misma plaza la última comercialización de viviendas a precio regulado en la ciudad.

La entonces denominada promoción Gran Plaza de Alzira, combinaba pisos de protección oficial y de renta libre en el antiguo solar de Cartonajes Suñer. La empresa promotora promocionaba estas viviendas en noviembre de 2007 en la feria inmobiliaria de València Urbe Desarrollo con precios que oscilaban entre los 96.000 y los 174.000 euros. En esos momentos, la primera fase, que contemplaba la construcción de 305 viviendas, se encontraba en obras. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó inacabado el desarrollo de un sector residencial que dibujaba en torno a la plaza una semicircunferencia, a los pies de la Muntanyeta de San Salvador.

La cola a la puerta de la inmobiliaria, esta mañana. / Pascual Fandos

La empresa de capital valenciano Promociones Iferga anunciaba la semana pasada una inversión de 70 millones de euros para construir 440 viviendas en la plaza Cartonajes, un proyecto que ha decidido arrancar con un primer bloque de 123 viviendas de protección pública, que ofrece además 58 garajes opcionales en dos plantas de sótano y 31 trasteros. El precio de estas viviendas oscila entre los 119.000 y los 145.000 euros en función de la superficie del piso: 53 metros cuadrados el más pequeño y 62 el más amplio. De momento no se ha concretado el precio de las viviendas de renta libres que se consturirán en una segunda fase.

La empresa anunciaba que el martes 17 de febrero se abriría el plazo de prerreservas para poder optar a estas viviendas asequibles y que respetaría escrupulosamente el orden de inscripción, por lo que algunos jóvenes decidieron guardar cola desde primera hora de la mañana del sábado para garantizarse el piso que han elegido sobre plano, a pesar de que quedaban por delante tres días y tres noches.

Los primeros de la cola

Miriam y Nicolás fueron los primeros en iniciar esta cola a las 7 de la mañana del sábado, como informó en primicia Levante-EMV, para optar a un ático elegido y a ellos se han incorporado otros jóvenes que han visto en esta promoción la oportunidad de acceder a una vivienda a un precio asequible y con unas condiciones de pago asumibles. La forma de pago estipulada contempla un desembolso inicial del 10 % del precio de la vivienda en el momento de la firma del contrato privado de compraventa; otro 10 % en cuotas mensuales desde la firma del contrato privado de compraventa hasta diciembre de 2027 y el 80 % en el momento de la firma de la escritura y entrega de llaves, prevista para principios de 2028.

Las promociones de obra nueva han sido escasas en Alzira desde la crisis de 2008 y, con alguna excepción puntual y el goteo de unifamiliares que no ha cesado, solo el grupo local Llopis ha impulsado fincas en el entorno del Hort de Galvañón.