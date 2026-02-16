El artista fallero Pasqual Carrasquer ya es eterno en Sueca

Sueca reconoció ayer al artista fallero Pasqual Carrasquer Blasco como Hijo Predilecto de la ciudad a título póstumo, haciendo coincidir este acto con la tradicional “Crida” que abre el programa fallero. De esta manera, la plaza del Ayuntamiento congregó a una amplia representación del colectivo fallero quien, a través de una pantalla, pudo seguir en directo el acto de reconocimiento a Carrasquer, celebrado unos instantes antes en el salón de plenos de la casa consistorial.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal de Protocolo, Teresa Ribes; el concejal de Fallas, Alfredo Planells; y una amplia representación de la corporación municipal; el diputado autonómico, Benjamín Mompó; el alcalde de El Perelló, José Codoñer; las falleras mayores de Sueca, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán; el presidente de la Junta Local Fallera, Pau Tomás, y representantes del colectivo fallero; el escritor Joan Castelló, autor del libro “Pasqual Carrasquer: creador de Falles”; familiares y amigos del homenajeado, asistieron al acto en el que se recordó la prolífica trayectoria de Pasqual Carrasquer como creador de fallas y como maestro de futuras generaciones de artistas, entre las que se encuentra su ahijado, José Pascual Roda Ferrando, quien fue el encargado de pronunciar unas palabras en su nombre y de recoger el título de Hijo Predilecto de la ciudad.

Talento, originalidad y dedicación

La concejal de Protocolo, Teresa Ribes, codujo el acto cediendo la palabra, en primer lugar, al concejal de Fallas, Alfredo Planells, quien remarcó del homenajeado su talento, originalidad y dedicación pero, sobre todo, su figura como “maestro de maestros, haciendo de su taller un lugar para aprender, favoreciendo así un relevo en la profesión y dando lugar a una de las mejores herencias que se nos pueden otorgar”. Planells señaló también la idoneidad del día elegido para este reconocimiento, “el día de la 'Crid'a, momento en el que se reúnen todas las comisiones falleras; muchas de ellas han tenido a Pasqual como artista fallero. Y qué mejor año que este para hacerlo!, cuando se cumple el centenario de su nacimiento”.

Posteriormente, intervino el escritor Joan Castelló, quien señaló que este reconocimiento a Pasqual Carrasquer es “bien merecido. Era un hombre de taller, incansable. Estuvo en activo hasta los 80 años. Las Fallas han sido, no solo su pasión, sino que se convirtieron también en su razón de ser”.

"Este reconocimiento a Pasqualet se le tendría que haber hecho en vida" Julián Sáez — Alcalde de Sueca

Para el alcalde de Sueca, Julián Sáez, “quienes tuvimos la suerte de conocer a Pasqual, no podíamos dejar de quererlo porque era una de esas personas que no dejaba indiferente nadie. Era tan buena persona, generoso y humilde, como gran artista fallero, pero, sobre todo, era un abanderado de Sueca. Allá donde iba, presumía de ser suecano, llevaba a su pueblo en el corazón. Y por todo esto siempre defenderé que este reconocimiento que hoy estamos haciéndole, se le tendría que haber hecho en vida”. Por otra parte, Sáez se refirió también a la elección del día de la Crida para brindar este acto, “el día en el que todo empieza, en el que nuestras falleras mayores, Isabel y Zoe, saldrán al balcón del ayuntamiento y gritarán muy fuerte a toda Sueca que ‘Ja estem en falles’. Y hemos conseguido que hoy Pasqualet esté con nosotros, siendo uno más entre tantos suecanos y suecanes, para dar el pistoletazo de salida a las Fallas de 2026”.

Finalmente, el primer edil ha remarcado que, desde hoy, Pasqual Carrasquer Blasco “es más eterno que nunca”, sumándose a ese listado de Hijos Predilectos de Sueca, junto a José Serrano Simeón, Simeón Durá Vidal, Vicente Beltrán Grimal, Joan Fuster Ortells, Comunidad de Hermanas de los Ancianos Desamparados de Sueca, Enrique Moret Astruells, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, José Martínez Roselló, Antonio Puchades Casanova, Conrado Meseguer Muñoz y Vicent González Ortuño.

El acto finalizó con las palabras emocionadas del ahijado de Pasqual Carrasquer, José Pascual Roda, quien se pronunció como si lo estuviera haciendo el propio homenajeado, “de las paredes de mi taller salieron artistas que hoy son maestros. Y si algo me llena de orgullo, no es lo que hice con mis manos, sino lo que otros aprendieron trabajando a mi lado. Porque el oficio no se guarda, se comparte”. Así mismo, hizo mención a su amor por Sueca: “No hay otro lugar más grande que aquel donde uno es querido. Gracias, Sueca, por respetarme y por recordarme. Este honor no es mío, es de mi pueblo. Es vuestro, y siempre lo será”.

A continuación, las falleras mayores de Sueca, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán, junto a sus cortes de honor, pronunciaron desde el balcón del Ayuntamiento, ante una plaza llena a rebosar, la tradicional “Crida” con la que se da inicio oficialmente a las Fallas de 2026. Una “mascletà” puso el colofón a una mañana festiva y muy fallera en la ciudad.