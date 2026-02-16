La construcción de viviendas se reactiva con fuerza en Alzira tras años de parálisis

La inversión de 70 millones de euros anunciada por la empresa de capital valenciano Promociones Iferga para construir 440 viviendas en tres nuevos bloques en la plaza de Cartonajes Suñer de Alzira, un proyecto que arrancará de forma inminente con el inicio de una primera fase que proyecta 123 viviendas de promoción pública, asoma como la punta del iceberg de un cambio de tendencia tras una larga etapa de escasa actividad en el sector de la construcción en la ciudad. El anuncio de una promoción de VPP casi veinte años después de la última comercializada en Alzira ha provocado que un grupo de jóvenes hayan guardado cola durante tres días y tres noches a la puerta de la inmobiliaria que este martes abre el plazo de prerreservas para garantizarse alguna de esas viviendas a precios asequibles. La cola ha crecido muy poco a poco y en la tarde de este lunes estaba formada por una quincena de potenciales compradores de unos pisos que salen a la venta por precios que oscilan entre 119.000 y 145.000 euros.

Una quincena de personas forma ya la cola que busca garantizarse una de las viviendas de promoción pública

Se trata sin duda de la mayor promoción de carácter residencial que arranca en Alzira en los últimos veinte años, pero no será previsiblemente la única que eche a andar en 2026. Como ya adelantó Levante-EMV, también la principal área de expansión urbana de Alzira, el sector Tulell, empieza a despertar el interés de los promotores después de 16 años de parálisis total. El ayuntamiento tiene sobre la mesa un estudio de detalle de una constructora local que proyecta un bloque de viviendas en un sector cerca de la Plaça de la Generalitat en el que la ordenación urbanística prevé hasta diez plantas y ático, mientras que también está previsto iniciar este año la comercialización de otra promoción más reducida -tres alturas y dúplex- junto a la avenida Blasco Ibáñez.

Terrenos junto a la plaza de Cartonajes donde se construirán las nueva viviendas. / Pascual Fandos

En el otro extremo de la ciudad, en la calle Gandia, otro promotor se ha interesado por obtener licencia de obras para una finca, mientras que, según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, la modificación de las normas urbanísticas para propiciar que se retomen algunos bloques de viviendas inacabados desde hace años ha dado sus frutos. En concreto, Gomis ha confirmado que el ayuntamiento ha recibido un par de propuestas para finalizar lo que hoy son estructuras de hormigón y poder sacar viviendas al mercado.

Parálisis en Tulell

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria allá por el año 2008 provocó que el sector de la construcción frenara en seco en Alzira. Los ojos de numerosos promotores miraban en aquellos momentos hacia el sector Tulell, una área residencial llamada a convertirse en la nueva imagen de la ciudad con nueve torres de hasta 25 alturas y una de treinta junto a un gran bulevar, ya construido el marco de las obras de urbanización, e incluso se concedieron licencias de obra para la construcción de viviendas. La crisis inmobiliaria frenó la mayoría de los proyectos, en unos casos cuando ni siquiera habían comenzado y, en otros, dejando estructuras de hormigón inacabadas. La crisis estalló con una torre de trece alturas y 72 pisos en marcha, que se acabó a duras penas aunque las viviendas no se han llegado a comercializar.

La reactivación del sector de la construcción ha sido muy lenta y, con contadas excepciones de pequeñas promociones en el núcleo urbano o alguna urbanización periurbana, muchas de las nuevas construcción se han centrado en el sector Hort de Galvañón, por un lado con la oferta de parcelas para viviendas unifamiliares aisladas y, por otro, con los dos bloques construidos por el grupo alzireño Llopis.

El complejo residencial denominado Verge de la Murta que Promociones Iferga ha rescatado marca, como poco, un punto de inflexión. La primera fase ha despertado interés entre los jóvenes por el precio de las viviendas y las facilidades de pago, pero la inversión de 70 millones de euros también contempla dos bloques más de viviendas de renta libre para completar en el horizonte de cuatro años todo este sector residencial a los pies de la Muntanyeta de San Salvador. La inmobiliaria que comercializa los pisos, José Martí, ha informado que los bloques con viviendas de renta libre contarán con piscina en la terraza.