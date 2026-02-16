Los empresarios de Alzira llaman a mejorar las infraestructuras ante la llegada de grandes inversores

El inicio de la Semana de la Economía de Alzira es mucho más que la apertura de un ciclo de conferencias referente en la Comunitat Valenciana. Se ha convertido en una cita en la que las reivindicaciones del sector empresarial adquieren mayor fuerza. En un contexto que la patronal celebra, como es la llegada de grandes inversiones a la ciudad con el anuncio de una inyección de 140 millones de euros por parte del grupo Ferrero en la fábrica de helados heredera de Avidesa, y los 70 millones que un promotor destinará a la construcción de 440 viviendas, la reclamación se dirige hacia las administraciones públicas: la capital de la Ribera Alta necesita mejores infraestructuras a todos los niveles.

Es uno de los mensajes lanzados por el presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, Raúl Tudela, que se congratula del anuncio de ambos proyectos y confía en que, además, puedan tener un efecto tractor: “Alzira siempre ha estado muy bien posicionada por su fuerza industrial, que es histórica, aunque nos encontramos en un momento muy bueno a nivel económico. Inversiones tan potentes tendrán un impacto positivo y pueden atraer otras nuevas, pero, si queremos generar más economía, tenemos que acompañarlas de unas condiciones que garanticen su seguridad y solvencia”, afirma Tudela.

Itinerarios universitarios

Al respecto, Tudela ha sido claro y reclama “mejores infraestructuras y servicios”. El líder de los empresarios alzireños pone el famoso ejemplo de la rueda que gira: la inversión privada activa una serie de palancas que se traducen en mayores ingresos para las administraciones, en la atracción de nuevos ciudadanos y en que “todo ello se debe armonizar”. “Si tenemos edificios bonitos para que viva la gente, pero no les damos buenas opciones sanitarias o educativas, de poco sirve que se invierta en la ciudad”, comenta.

Sobre el aspecto educativo, plantea la posibilidad de que la ciudad incorpore itinerarios universitarios. Además, apunta también a la necesidad de fortalecer la Formación Profesional (FP). “Hay mucha necesidad de mano de obra especializada”, manifesta. El mensaje no es nuevo, pues se ha repetido en los últimos años, lo que evidencia la ausencia de soluciones.

Otra de las reivindicaciones que ha adquirido carácter histórico por la insistencia de los empresarios es la conexión de Alzira con la AP-7. Desde hace más de dos décadas, el colectivo reclama una salida directa a la autopista que ahorre tiempo a los vehículos industriales. Su ausencia se considera, en consecuencia, un impedimento a la hora de competir en igualdad de condiciones con otras ciudades.

"Salida vital"

Tudela ha aprovechado la visita de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para insistir en que “es una salida vital para el crecimiento” de la capital comarcal. Bernabé, por su parte, ha reivindicado el compromiso del Gobierno con la mejora de la red de transportes, aunque sin dar más detalles.

Tudela, no obstante, reconoce que el desarrollo del nuevo enlace se ha demorado más de lo previsto, aunque asegura entender el motivo. “Seguimos trabajando en ello, pero la dana lo cambió todo: los planos que teníamos en mente no valen. La conexión es complicada, porque se encuentra en un punto inundable, pero no vamos a parar hasta conseguirla”, indica el presidente de la asociación empresarial.

Atascos

Del mismo modo, el líder de la patronal alzireña también clama por mejores conexiones no solo a través de la autopista. Ha apelado a la necesidad de solucionar los problemas de los principales accesos de la ciudad, especialmente aquellos más vinculados a la actividad económica. “No puede ser que cada día se armen atascos monumentales en las salidas de los polígonos; tenemos que estar mejor conectados con los otros municipios”, afirma. La situación es especialmente problemática en el acceso norte, donde los empleados de algunas de las industrias más potentes y el hospital comarcal llegan a compartir itinerarios.

Así las cosas, Tudela ha cerrado su reivindicación: “Todos queremos generar un empleo adecuado, con las mejores condiciones, pero eso requiere inversiones que vayan en la misma línea. Ser polo de atracción de inversiones debe ir acompañado de estas y otras mejoras”, concluye.