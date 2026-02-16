Intenta esconderse de la policía de Alzira en el coche que había forzado para robar

Agentes de la Policía Local de Alzira han logrado detener "in fraganti" a un individuo por robar de madrugada en el interior de varios vehículos. Los agentes comprobaron que llevaba múltiples pertenencias procedentes del interior de esos automóviles.

Alertados hacia las cinco de la madrugada por un vecino que había escuchado un fuerte ruido, las patrullas de la Policía Local de Alzira se personaron rápidamente en la calle Ausiàs March, donde observaron una furgoneta con una ventanilla fracturada y el interior revuelto.

Al realizar una batida por los alrededores, encontraron un individuo escondido en el interior de otro vehículo. El turismo también tenía la ventanilla forzada. Después de practicarle un cacheo, le encontraron varios objetos que presuntamente había sustraído.

Los agentes localizaron tres vehículos más con indicios de haber sido y, después de avisar sus propietarios, estos reconocieron los objetos como propios.

Finalmente, el individuo fue detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladado a la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Alzira para ser puesto a disposición judicial.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, ha destacado “la rápida actuación de los agentes, que permitió la detención inmediata del presunto autor y la recuperación de los objetos sustraídos”. Asimismo, ha agradecido “la colaboración ciudadana, que resulta fundamental para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con eficacia en las barriadas”.

Noticias relacionadas

Montalvá ha remarcado que “la presencia policial y la coordinación de los efectivos continuarán siendo una prioridad para garantizar la seguridad en nuestras calles” y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que “ante cualquier sospecha o situación extraña, avise inmediatamente la Policía Local”.