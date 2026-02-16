La mordaz Murga El Burro de Cullera afronta un relevo generacional

La histórica Murga El Burro de Cullera abre una nueva etapa tras la despedida pública, el pasado 24 de diciembre, de dos de sus integrantes más veteranos y representativos: el hasta entonces director Paco Bou y el letrista José Codina. El anuncio, realizado en plena actuación de Nochebuena, marcó el cierre de un ciclo en una de las citas culturales más emblemáticas del calendario local.

Lejos de generar parálisis, la salida de ambos referentes activó un proceso interno entre los componentes de la agrupación para reorganizar responsabilidades y garantizar la continuidad del proyecto. Tras una elección celebrada entre todos los miembros, Enrique Miguel Oltra fue designado por amplia mayoría como nuevo director de la formación, asumiendo el liderazgo artístico y organizativo de la murga.

Además, la entidad ha renovado también el apartado creativo. El nuevo letrista será Paco Ibáñez Cutanda, que contará con el apoyo de otros miembros de la murga en la elaboración de los textos, como David Fuertes Soñés y Joan Olivert Ángel. La decisión busca reforzar el trabajo colectivo y mantener el sello satírico que ha caracterizado históricamente a la agrupación.

Garantizar la continuidad

En declaraciones a Levante-EMV, Oltra ha señalado que el principal objetivo es “garantizar la continuidad de la murga por muchos años”. En este sentido, ha avanzado que la nueva etapa estará marcada por una doble apuesta: rejuvenecer la plantilla e incrementar la presencia femenina. “Vamos a trabajar de forma firme para que la savia joven siga entrando en la agrupación y haremos un llamamiento para que se incorporen más mujeres. Es una barrera que ya se ha ido rompiendo en los últimos años, pero debemos seguir potenciándola”, señala.

La Murga El Burro es mucho más que un colectivo musical. Cada Nochebuena, su actuación se convierte en uno de los actos más esperados en Cullera, donde vecinos y vecinas se reúnen para escuchar, entre risas y complicidad, un repaso crítico a la actualidad política, social y festiva del municipio. Sus letras, cargadas de ironía y referencias locales, forman parte del imaginario navideño de varias generaciones.

La despedida de Bou y Codina simbolizó el relevo natural dentro de una entidad que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Ahora, con Oltra al frente y un equipo renovado en la creación de letras, la murga encara el reto de mantener viva una tradición que combina música, sátira y participación ciudadana.

El desafío pasa por conservar el espíritu irreverente y festivo que define a la agrupación, al tiempo que se abre a nuevas voces y sensibilidades. Una fórmula que pretende asegurar que, cada 24 de diciembre, la Murga El Burro siga siendo uno de los grandes altavoces populares de Cullera.