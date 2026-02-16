Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "En Alzira hay jóvenes que hacen cola por una vivienda mientras en Alicante hacían chanchullos"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aprovechado su visita a Alzira, con motivo de la apertura de la Semana de la Economía, para reclamar tanto el cese del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el escándalo de las viviendas de protección pública.

Bernabé ha instado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a tomar cartas en el asunto en la primera sesión de control a la que se enfrenta en Les Corts desde que asumiera el cargo. "Espero que el señor Pérez Llorca anuncie que el señor Barcala tiene que cesar de todos sus cargos, si no lo hace, está perpetuando una manera de entender la política en la Comunitat ligada la corrupción", ha manifestado.

La dirigente socialista ha vinculado las adjudicaciones del residencial Les Naus, en Alicante, a personas vinculadas al consistorio, con una de las imágenes que ha dejado el fin de semana: jóvenes que hacen cola en Alzira para poder aspirar alguna de las 123 viviendas de promoción pública (VPP) que un empresario valenciano impulsa en la plaza de Cartonajes Suñer.

"Nos encontramos en un momento en el que la vivienda está siendo uno de los principales problemas de la sociedad. En esta ciudad estamos viendo a jóvenes hacer cola para poder acceder a una vivienda de protección pública", ha expresado Bernabé, que ha continuado: "Dejen ya de hacer negocio con la vivienda, o mejor dicho, de hacer chanchullos para colegas".

En palabras de la delegada del Gobierno, estas imágenes están provocadas por la "perversión del modelo del Partido Popular en la Comunitat Valenciana en materia de vivienda". "Modificaron la ley para que las empresas privadas pudieran construir vivienda pública al doble de precio que construye la administración", ha lamentado Bernabé.