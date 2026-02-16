Reciclajes y Transformaciones, Solscabell, Etiquetas Costa y el parque de bomberos, premios de la economía de Alzira

La cadena de productos de peluquería Solscabell, que cuenta con 14 tiendas en la Comunitat Valenciana que complementan la venta “on line”; la empresa Reciclajes y Transformaciones, una empresa que en 2025 cumplió medio siglo de vida como referente en la recuperación de residuos metálicos para su reutilización en diferentes usos industriales, y Etiquetas Costa, una firma que desde 1968 imprime y troquela etiquetas a medida para sus clientes serán las mercantiles alzireñas que este año recibirán los premios de la decimoctiva edición de la Setmana de l’Economia de Alzira, según se ha dado a conocer en la jornada inaugural, que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, la concejal de Promoción Económica, Gemma Alós, y el presidente de la Asociación Empesarial de Alzira, Raúl Tudela. La entidad no empresarial que este año también recibirá el reconocimiento de la patronal y el ayuntamiento el próximo viernes es el parque comarcal de bomberos por el trabajo que realiza en beneficio de la comunidad.

Los premios se entregarán el próximo viernes, en la gala de clausura que tendrá lugar en la sala Rex Natura como colofón de la Semana de la Economía que desde este lunes y hasta el próximo viernes ofrece una amplia propuesta de charlas y mesas redondas.