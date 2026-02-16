La Semana de la Economía de Alzira alcanza la mayoría de edad

La Semana de la Economía de Alzira ya ha alcanzado la mayoría de edad. Este lunes ha arrancado la decimoctava edición de uno de los ciclos de conferencias más importantes del panorama valenciano. Hasta el viernes, la programación incluye ponencias y presentaciones en las que especialistas de distintos sectores abordan temas actuales.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha destacado sobre la cita que cumple la mayoría de edad "convertida en un referente, un punto de reflexión en toda la Comunitat Valenciana". Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Gemma Alós, ha subrayado que con esta nueva edición se culmina, además, el trigésimo aniversario de IDEA.

Ambos han coincidido a la hora de señalar la gran variedad de conceptos que se abordan, así como la pluralidad de voces que intervienen en los debates. "Se abordan temas de actualidad que preocupan a la gente: el relevo generacional en el campo, la vivienda, emprendimiento de los jóvenes, inteligencia artificial o como afecta la población migrante", ha incidido Alós.

De igual modo, la concejala ha manifestado su deseo de que la nueva edición de la Semana de la Economía permita a sus participantes obtener "claves para afrontar el futuro de mejor manera" y, por último, ha insistido en la importancia de mantener iniciativas de colaboración entre entidades públicas y privadas.

Pilar Bernabé ha asistido a la presentación de la Semana de la Economía de Alzira. / Perales Iborra

Ayudas a empresas

La jornada inaugural ha contado con la participación de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha destacado el buen momento que vive la ciudad: "En Alzira ha descendido el paro casi un 13%, siete puntos más que en el resto de la Comunitat Valenciana. Su dinamismo económico es referente y puntero".

Además, Bernabé ha subrayado que el Gobierno "ha invertido en los últimos años más de cuarenta millones en la comarca y diecisiete en la ciudad para ejecutar una transformación del modelo económico y productivo de la mano de fondos NextGen, que han ayudado a muchas pequeñas y medianas empresas".

Por último, ha valorado la relevancia de la cita como demostración de que "desde un ayuntamiento se puede realizar un impulso clave en la promoción económica de la ciudad a través de una colaboración público-privada".