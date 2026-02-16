La Semana de la Economía de Alzira alcanza la mayoría de edad
La decimoctava edición arranca con la presencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que destaca el "dinamismo económico puntero y referente" de la ciudad
La Semana de la Economía de Alzira ya ha alcanzado la mayoría de edad. Este lunes ha arrancado la decimoctava edición de uno de los ciclos de conferencias más importantes del panorama valenciano. Hasta el viernes, la programación incluye ponencias y presentaciones en las que especialistas de distintos sectores abordan temas actuales.
El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha destacado sobre la cita que cumple la mayoría de edad "convertida en un referente, un punto de reflexión en toda la Comunitat Valenciana". Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Gemma Alós, ha subrayado que con esta nueva edición se culmina, además, el trigésimo aniversario de IDEA.
Ambos han coincidido a la hora de señalar la gran variedad de conceptos que se abordan, así como la pluralidad de voces que intervienen en los debates. "Se abordan temas de actualidad que preocupan a la gente: el relevo generacional en el campo, la vivienda, emprendimiento de los jóvenes, inteligencia artificial o como afecta la población migrante", ha incidido Alós.
De igual modo, la concejala ha manifestado su deseo de que la nueva edición de la Semana de la Economía permita a sus participantes obtener "claves para afrontar el futuro de mejor manera" y, por último, ha insistido en la importancia de mantener iniciativas de colaboración entre entidades públicas y privadas.
Ayudas a empresas
La jornada inaugural ha contado con la participación de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha destacado el buen momento que vive la ciudad: "En Alzira ha descendido el paro casi un 13%, siete puntos más que en el resto de la Comunitat Valenciana. Su dinamismo económico es referente y puntero".
Además, Bernabé ha subrayado que el Gobierno "ha invertido en los últimos años más de cuarenta millones en la comarca y diecisiete en la ciudad para ejecutar una transformación del modelo económico y productivo de la mano de fondos NextGen, que han ayudado a muchas pequeñas y medianas empresas".
Por último, ha valorado la relevancia de la cita como demostración de que "desde un ayuntamiento se puede realizar un impulso clave en la promoción económica de la ciudad a través de una colaboración público-privada".
Suscríbete para seguir leyendo
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes