Sueca y Algemesí reparten más de 2,6 millones de euros del sorteo extraordinario de San Valentín

La fortuna ha vuelto a detenerse en la Ribera. La Administración de Loterías número 2 de Sueca, conocida como “El Niño Jesús de Praga”, ha vendido 20 décimos del número 61.689, agraciado con el primer premio del sorteo de la Loterías y Apuestas del Estado celebrado el sábado 14 de febrero. Cada décimo ha sido premiado con 130.000 euros, lo que eleva el total repartido a 2.600.000 euros. A ello hay que añadir el botín repartido por la administración número 3 de Algemesí, que ha despachado varios números, aunque se desconoce, por el momento, la cifra exacta.

El responsable del establecimiento, Eugenio Mari Borràs, confirmaba haber vendido 20 décimos, premiados cada uno con 130.000 euros, subrayando la satisfacción de la plantilla ante un premio “muy repartido” que, previsiblemente, ha beneficiado a vecinos de Sueca y de la comarca de la Ribera Baixa.

Noticias relacionadas

Por su parte, Jesús Jiménez, el propietario de la administración número 3 de Algemesí, reconocía a Levante-EMV desconocer el volumen exacto de décimos vendidos por el sorteo extraordinario de San Valentín. "Han sido por terminal, aunque los lunes son siempre un ajetreo y ni siquiera he podido verlo en el ordenador. Pero creo que han sido varios", aseguraba.