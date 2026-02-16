Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas vivienda AlziraAvisos vientoFin temporalVizcaíno CasasJoan RomeroVelada MMA Roig ArenaEmprendedor SumacàrcerCabalgata Año Nuevo chinoEmbalse AlgarTorres PilesOro
instagramlinkedin

Sueca y Algemesí reparten más de 2,6 millones de euros del sorteo extraordinario de San Valentín

Se han vendido más de veinte décimos del número 61.689, agraciado con el primer premio

Administración de lotería número 3 de Algemesí.

Administración de lotería número 3 de Algemesí. / Perales Iborra

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

La fortuna ha vuelto a detenerse en la Ribera. La Administración de Loterías número 2 de Sueca, conocida como “El Niño Jesús de Praga”, ha vendido 20 décimos del número 61.689, agraciado con el primer premio del sorteo de la Loterías y Apuestas del Estado celebrado el sábado 14 de febrero. Cada décimo ha sido premiado con 130.000 euros, lo que eleva el total repartido a 2.600.000 euros. A ello hay que añadir el botín repartido por la administración número 3 de Algemesí, que ha despachado varios números, aunque se desconoce, por el momento, la cifra exacta.

El responsable del establecimiento, Eugenio Mari Borràs, confirmaba haber vendido 20 décimos, premiados cada uno con 130.000 euros, subrayando la satisfacción de la plantilla ante un premio “muy repartido” que, previsiblemente, ha beneficiado a vecinos de Sueca y de la comarca de la Ribera Baixa.

Noticias relacionadas

Por su parte, Jesús Jiménez, el propietario de la administración número 3 de Algemesí, reconocía a Levante-EMV desconocer el volumen exacto de décimos vendidos por el sorteo extraordinario de San Valentín. "Han sido por terminal, aunque los lunes son siempre un ajetreo y ni siquiera he podido verlo en el ordenador. Pero creo que han sido varios", aseguraba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
  2. Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
  3. Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
  4. Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
  5. Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
  6. La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
  7. La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
  8. La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes

Sueca y Algemesí reparten más de 2,6 millones de euros del sorteo extraordinario de San Valentín

Sueca y Algemesí reparten más de 2,6 millones de euros del sorteo extraordinario de San Valentín

Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la Comunitat: Valencia, de nuevo en alerta

Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la Comunitat: Valencia, de nuevo en alerta

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

¿Qué precios tienen los pisos de VPP de la promoción que ha provocado la cola de Alzira?

¿Qué precios tienen los pisos de VPP de la promoción que ha provocado la cola de Alzira?

Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: "Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables"

Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: "Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables"

Un matrimonio de Algemesí que escapó de la riada por un butrón sigue sin poder regresar a su casa 16 meses después

Un matrimonio de Algemesí que escapó de la riada por un butrón sigue sin poder regresar a su casa 16 meses después

Mª Ángeles Pérez, vecina de Algemesí afectada por la dana de octubre de 2024, todavía no ha podido regresar a su vivienda 16 meses después-.

El Alzira FS sale goleado del Palau Blaugrana por un Barça que se sitúa líder (7-2)

El Alzira FS sale goleado del Palau Blaugrana por un Barça que se sitúa líder (7-2)
Tracking Pixel Contents