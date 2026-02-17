Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antella registra de madrugada un seísmo de 2,4 grados de magnitud

Se trata del primer temblor del año en la Ribera Alta de más de 1,5 grados

Localización del seísmo detectado por el IGN.

Localización del seísmo detectado por el IGN. / Levante-EMV

Rafa Jover

Alzira

El municipio de Antella ha registrado en esta pasada madrugada un seísmo de 2,4 grados de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico ha tenido lugar a las 6:05 horas de esta madrugada al Sureste del término municipal de Antella, con epicentro a 2 kilometros de profundidad, y en una zona comprendida entre el casco urbano y el cauce del Xuquer.

Este seísmo es el primero que se registra este año en la comarca de la Ribera Alta y el quinto en la provincia de Valencia, superiores a 1,5 grados de magnitud. Los anteriores tuvieron lugar en el litoral de Cullera (11 enero), Moixent (12 enero), Font de la Figuera (20 enero) y Enguera (8 febrero).

Como curiosidad, Antella ya registró un pequeño seísmo el mismo día que hoy en 2025, alcanzado una magnitud de 1,6 grados. Los otros seísmos registrados en el término municipal de Antella en 2025 tuvieron lugar el 17 de enero, el 10, 18 y 21 de agosto.

