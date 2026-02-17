Antella registra de madrugada un seísmo de 2,4 grados de magnitud
Se trata del primer temblor del año en la Ribera Alta de más de 1,5 grados
Rafa Jover
El municipio de Antella ha registrado en esta pasada madrugada un seísmo de 2,4 grados de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El movimiento sísmico ha tenido lugar a las 6:05 horas de esta madrugada al Sureste del término municipal de Antella, con epicentro a 2 kilometros de profundidad, y en una zona comprendida entre el casco urbano y el cauce del Xuquer.
Este seísmo es el primero que se registra este año en la comarca de la Ribera Alta y el quinto en la provincia de Valencia, superiores a 1,5 grados de magnitud. Los anteriores tuvieron lugar en el litoral de Cullera (11 enero), Moixent (12 enero), Font de la Figuera (20 enero) y Enguera (8 febrero).
Como curiosidad, Antella ya registró un pequeño seísmo el mismo día que hoy en 2025, alcanzado una magnitud de 1,6 grados. Los otros seísmos registrados en el término municipal de Antella en 2025 tuvieron lugar el 17 de enero, el 10, 18 y 21 de agosto.
