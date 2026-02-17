Luz verde a una central fotovoltaica con más de 10.000 paneles solares en Catadau

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha dado luz verde al proyecto de central fotovoltaica denominado FV Llombai con la concesión de la autorización administrativa previa. Se trata de una planta que contempla la instalación de casi once mil paneles solares. Han sido numerosos los proyectos de centrales fotovoltaicas presentados en la Ribera en los últimos dos años, aunque no todas llegan a materializarse.

Según la información recopilada por Levante-EMV, la futura central se dibuja sobre cinco parcelas, todas ellas ubicadas en Catadau, y abarcaría una superficie bruta de unos 50.000 metros cuadrados. Los terrenos escogidos se ceden al promotor en régimen de alquiler, por lo que también se incluye un plan de desmantelamiento.

El proyecto, promovido por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., detalla que la central está compuesta por el generador fotovoltaico, todas las instalaciones en baja tensión y una serie de instalaciones comunes necesarias para la conexión con la red de distribución eléctrica, en media tensión. De igual modo, cifra en 10.808 el número de módulos a montar para conseguir una potencia pico de 3,16 MWp y una potencia nominal de 2,60 MWn. Asimismo, reparte los paneles entre las cinco parcelas, algunas de las cuales se encuentran separadas entre ellas.

El documento reconoce que, en el entorno de la central, existen recursos paisajísticos de interés, como el barranco del Riu Sec o el paraje de Matamón, aunque indica que el espacio a intervenir se encuentra en una zona de cultivo de secano. De igual modo, se insiste en que “se mantendrán la estructura parcelaria y los márgenes de las parcelas preexistentes”.

Rechazo a los grandes proyectos

El proyecto, que incorpora también un apartado de participación pública, alcanza la autorización administrativa después de que otros de mayor tamaño se hayan descartado en los últimos años. Mientras que la nueva central dispondría de una potencia de 3 MW, en el pasado se llegó a proyectar una megaplanta de 80 MW, que ocupaba terrenos del paraje de Les Pedrisses de Catadau y de la Garrofera de Alzira.

Como ya informó este periódico en su momento, aquella central, que pretendía abarcar una superficie próxima a las 180 hectáreas, quedó descartada en el año 2023. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desestimó la solicitud de autorización administrativa previa formulada por la empresa promotora después de que hubiera obtenido una declaración de impacto ambiental desfavorable.

Su concepción generó un importante rechazo social que se canalizó a través de la plataforma ciudadana Salvem les Pedrisses. También el alcalde, José Escuder, manifestó públicamente su oposición con un mensaje que se ha repetido a lo largo de los últimos años en aquellos municipios donde han surgido macroproyectos. No fue una negativa a un modelo de transición energética, sino a uno que devora el territorio. “Mejor ocupar primero techos de viviendas o de polígonos industriales”, expresó.