Cullera corona el arroz del 'senyoret' con un concurso nacional

Cullera reforzará el próximo 23 de febrero su condición de capital arrocera con la celebración del I Concurso Nacional del Arroz del Senyoret “by La Mar Salá”, que tendrá lugar en la Plaza Oasis. La iniciativa está impulsada por la Asociación de Hostelería de Cullera, el restaurante La Mar Salá, Molino Roca y la guía Comer en Valencia.

El evento, previsto inicialmente para el pasado mes de octubre y aplazado por el mal tiempo, toma el relevo de las seis ediciones celebradas en Más Camarena (Bétera) y da ahora el salto a nivel nacional con nueva sede en la denominada Ciudad del Arroz. El objetivo es proyectar Cullera como destino gastronómico y turístico en el conjunto del territorio español.

El arroz del 'senyoret' —elaborado con pescado y marisco totalmente pelado para facilitar su degustación sin necesidad de usar las manos— es uno de los platos más demandados en los restaurantes de Cullera. Aunque su origen no está del todo claro —algunas versiones lo sitúan en la playa de la Malvarrosa y otras en la zona de Dénia—, en la localidad ribereña ha adquirido personalidad propia gracias al uso de gamba blanca de su costa. Este producto podrá degustarse durante la jornada por cortesía de la Cofradía de Pescadores y su lonja.

Un total de 24 restaurantes competirán por el título al Mejor Arroz del Senyoret de España, tres de ellos de Cullera. Los cocineros elaborarán la receta tal como la sirven en sus establecimientos, con margen para matices creativos siempre que respeten los principios tradicionales del plato. El jurado valorará la presentación, la textura y el sabor.

Entre los participantes figuran establecimientos de diferentes puntos del país como El Bandolero, Arrosiko, La Azotea del Atalaya, Bon Aire, Chef Amadeo, Hotel Montalvo, Miguel y Juani, Restaurante El Blanco, Restaurante Valhalla o Restaurante Nou Rossinyol, entre otros. También cocinará la Escuela de Hostelería de Cullera, aunque fuera de concurso.

El jurado estará presidido por Alejandro del Toro, del restaurante Albacora, y contará como vocales con Fernando Navarro, del Goya Gallery Restaurant; Juan José San Bartolomé, del Sequial 20; Paco Gimeno, del El Raco de Meliana, y el profesor Vicente Castillo. Como director técnico, sin derecho a voto, actuará el maestro arrocero Raúl Magraner.

La jornada arrancará a las 10.30 horas con el inicio de la elaboración de los arroces, que se presentarán al jurado a partir de las 13.00. La entrega de premios, prevista sobre las 14.30 horas, estará moderada por el periodista de À Punt Carles Galletero.

El primer premio estará dotado con producto de Cervezas Turia por valor de 1.500 euros y diploma acreditativo; el segundo, con 1.000 euros y diploma, cortesía de Molino Roca; y el tercero, con 500 euros aportados por Caixa Popular, además del correspondiente reconocimiento. Los tres galardonados recibirán también lotes de Cassalla Cervero y estuches de Carmencita.

El certamen cuenta con el respaldo de una amplia red de patrocinadores y colaboradores del ámbito empresarial y hostelero, en una cita que aspira a consolidarse en el calendario gastronómico valenciano y a situar definitivamente a Cullera en el mapa nacional del arroz.