La Diputació de València refuerza la protección dunar de las playas de Cullera y Sueca

La Diputació de València ha instalado un sistema de protección dunar en 16 playas de la provincia, entre ellas las de Cullera y Sueca, para garantizar la adecuada gestión y preservación de este recurso natural.

La acción ha supuesto la actuación en más de 6.500 metros lineales en total, entre la colocación de nuevas talanqueras (postes de madera con cuerdas que se instalan entre las dunas y la playa para limitar el acceso) y la recolocación y el enderezamiento de otras ya existentes. Además, se han instalado carteles informativos en puntos estratégicos de las dunas protegidas en cada playa (en castellano, valenciano e inglés), haciendo referencia a la importancia ecológica de estas y la financiación europea del proyecto, que ha ascendido a un total de 74.950 euros, IVA excluido.

El nuevo sistema de protección dunar se ha instalado en las playas de El Brosquil, Cap Blanc, Los Olivos y Sant Llorenç, en Cullera; Nord de la Gola del Rei, Mareny de Barraquetes, Bega de Mar y Mareny Blau, en El Perelló-Sueca; playa de Meliana; la playa urbana y La Goleta, en Tavernes de la Valldigna; y Terranova-Burguera, Pau Pi, Aigua Blanca, San Fernando y Devesses-Bassetes, en Oliva.

“Las dunas son la principal defensa de las playas, un sistema natural vivo y frágil que, a la vez, incrementa su belleza y atractivo de cara a sus potenciales usuarios, por lo que es de vital importancia protegerlas y preservar su conservación”, ha explicado Pedro Cuesta, diputado de Turismo.

La corporación provincial ha llevado a cabo esta acción mediante el desarrollo de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y subvencionadas con cerca de seis millones de euros de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).