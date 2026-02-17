Ecologistas de Benifaió proponen convertir La Sisena en un parque inundable para blindar el casco urbano

La recién creada asociación Ecologistes de Benifaió ha presentado al ayuntamiento una relación de 15 propuestas para mejorar la situación medioambiental y el bienestar del vecindario, entre las que destaca la transformación de La Sisena en un parque inundable para blindar el municipio frente a futuras avenidas. Se trata de recuperar y adaptar un proyecto presentado en el año 2010 por la Associació de Veïns la Sisena. El grupo ecologista, que se constituyó en enero, propone convertir esta zona en un gran pulmón verde que funcione al mismo tiempo como una infraestructura de protección ante riadas o episodios de lluvias torrenciales.

Recreación virtual de la propuesta. / Levante-EMV

Ecologistes de Benifaió plantea que, ante la vulnerabilidad del territorio que han demostrado las recientes catástrofes por fenómenos atmosféricos, el ayuntamiento debería modificar el Plan General de Ordenación urbana (PGOU) para incluir los terrenos ubicados entre el casco urbano y el Barranc del Tramusser como una zona verde de interés local con el objetivo de desarrollar un parque especial de inundaciones que permita acogerse a las ayudas autonómicas y estatales destinadas a municipios afectados por la dana.

El colectivo expone que este espacio no solo actuaría como barrera natural y zona de laminación de avenidas de agua, sino que se convertiría en el centro neurálgico del ocio activo en la localidad. La propuesta contempla la creación de zonas de convivencia con áreas de picnic y barbacoas; sendas para caminar, zonas de patinaje, skate y aparcamientos para bicicletas, así como infraestructuras de carácter cultural y social, entre ellas, una capara para conciertos, cafetería, un parque infantil y una zona recreativa específica para perros.

Otras propuestas que la asociación ha trasladado al concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Andrés Blázquez, son realizar controles rigurosos sobre las empresas peligrosas situadas a menos de 500 metros de la población, confeccionar un catálogo de árboles ornamentales para protegerlos y evitar talas injustificadas o la protección de terrenos de huerta con su reclasificación como suelo de protección paisajística. Ecologistes de Benifaió también reclama que la tasa de la basura se pague en función del número de habitantes que hay en cada domicilio, entre otras.