Educación reclama a Alzira que justifique los problemas de movilidad por las Fallas para cerrar los colegios el 16 de marzo
La conselleria defiende que deben existir circunstancias que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa para modificar el calendario escolar y pide un informe policial
La Conselleria de Educación ha reclamado al Ayuntamiento de Alzira un informe de la Policía Local que sustente la petición lanzada por la ciudad para que declare no lectivo el lunes 16 de marzo. Este debe constatar que, con la celebración de las Fallas, la movilidad por el casco urbano dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa.
Como ya informó Levante-EMV, el Consell Escolar Municipal de Alzira aprobó, a finales de enero, presentar una solicitud a la conselleria para modificar el calendario lectivo en base a los problemas de movilidad que ya se registran ese día por la presencia de fallas y carpas en la calle. Se planteó la posibilidad de que el 16 de marzo fuera festivo en las aulas con la propuesta de compensar este día con la prolongación del curso hasta el lunes 22 de junio.
La capital ribereña buscaba, entonces, seguir el ejemplo de València. El ayuntamiento de la capital provincial solicitó, en diciembre, la misma permita y logró el beneplácito. Sin embargo, la resolución hacía un especial hincapié en que se trataba de una autorización de carácter puntual "que no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes".
La propuesta del Consell Escolar Municipal de Alzira solo cosechó un único voto contra del propio inspector de Educación, que anunció que realizaría un informe negativo sobre la petición al considerar que la posibilidad de modificar el calendario escolar se reserva para situaciones imprevistas o de urgencia. En cualquier caso, corresponde a la conselleria autorizar (o no) el cambio.
Excepcionalidad
Por el momento, y a un mes de las fiestas, el Ayuntamiento de Alzira todavía no ha obtenido una respuesta definitiva. Pero sí ha recibido un mensaje genérico que se ha enviado a los ayuntamientos y direcciones territoriales en la que se informa que para evaluar cada caso es necesario aportar más información. Se ha insistido, igualmente, que el cambio solo puede autorizarse si existe "una justificación documental clara y suficiente de la excepcionalidad" que motive la modificación.
Al respecto, se ha solicitado un informe de la Policía Local que acredite la existencia de "problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad".
El documento incide, igualmente, que el objetivo no es otro que el de "garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada".
