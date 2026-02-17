"No esperábamos colas tan grandes, ojalá sea el pistoletazo para que haya más vivienda pública"

“Que la gente tenga que hacer cola y esperar fuera (en la calle) para poder tener una vivienda digna es inaudito, que resuenen las conciencias de quien tengan que resonar para que promociones como ésta no sean la noticia y que la gente no tenga que hacer cola porque hay más oferta que demanda. Esperamos que esto sea el pistoletazo de salida para que haya más vivienda pública y la gente pueda acceder a ella”. El representante de la empresa que promueve la construcción de 123 viviendas de promoción pública en la plaza de Cartonajes Suñer de Alzira, Atef Harbi, ha reconocido que si bien esperaba que hubiera demanda “porque sabíamos que hay falta de vivienda”, no que se formaran “una colas tan grandes” y, tras manifestar el agradecimiento a la gente que ha realizado el esfuerzo para poder formalizar una prerreserva, ha realizado un llamamiento a las autoridades para que “tomen nota y pongan los medios para que la gente joven pueda vivir en condiciones dignas”.

“Muchas veces se habla de la gente joven y no siempre para bien, pero hoy creo que sirven de ejemplo y nos gustaría que las autoridades vean este ejemplo, cuando se le da la posibilidad de acceder a una vivienda de promoción pública la coge y si es necesario estar fuera guardando cola lo hace”, ha incidido en alusión a los jóvenes que han estado tres días y tres noches en la calle para poder formalizar la prerreserva del piso que habían elegido sobre plano.

"Hemos visto escenas muy emotivas que nos llevaremos siempre en el recuerdo”

Harbi ha comentado tras atender a los primeros clientes que han realizado la prerreserva esta mañana -los más que más horas han pasado a la intemperie, ya que la cola empezó a formarse el sábado a las 7 de la mañana- que “se han vivido escenas muy bonitas, pero muy duras. La gente llega cansada, con mucha tensión, pero con mucha alegría y hemos visto escenas muy emotivas que nos llevaremos siempre en el recuerdo”, ha incidido, mientras manifestaba como promotora “el orgullo de poder contribuir a formar parte de la solución”. “La noticia es que esto sea noticia, que la gente tenga que hacer cola es inaudito”, ha incidido

Atef Harbi ha confirmado que la empresa tiene previsto iniciar las obras a mediados de año con la previsión de que a finales de 2027 o principios de 2028 “los sueños de toda es gente se hagan realidad”.