Vaivén
Humor en la cola para comprar viviendas en Alzira: crean el grupo de Whatsapp "los sintecho"
Los jóvenes que más horas han pasado en la cola para formalizar la prerreserva de una vivienda de promoción pública (VPP) en Alzira -el anuncio de que la adjudicación se realizaría por orden de llegada provocó que el sábado a las 7 de la mañana llegaran los primeros a la puerta de la inmobiliaria, aunque el plazo no se abría hasta el martes a las9,30- han generado lazos que van más allá de la amistad tras compartir noches a la intemperie, el frío y las incomodidades de pasar tres días enteros en la calle, en unas jornadas marcadas además por el fuerte viento del pasado.
Hay quien habla de que casi son ya familia, antes de constituir en el horizonte de un par de años la comunidad de propietarios del residencial Verge de la Murta.
Además de ilusión por poder adquirir una vivienda en propiedad, lo que no les ha faltado es humor. En perspectiva de un futuro que compartirán en el mismo bloque, algunos de ellos han creado un grupo de Whatsapp para mantenerse en contacto que han bautizado con el nombre de “los sintecho”.
