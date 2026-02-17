Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chernóbil CampanarEl tiempo en ValenciaJueza de la danaCrimen machista BenicàssimAterrizaje emergencia SaguntFestivos de FallasAño nuevo chino 2026
instagramlinkedin

Identifican a un hombre al que sorprendieron golpeando coches estacionados en Sueca

Una vecina alertó a la Policía Local, que le investiga por un presunto delito continuado de daños, otro contra la seguridad vial y varias infracciones de tráfico

Un retrovisor roto en unas de las acciones vandálicas que investiga la Policía Local de Sueca.

Un retrovisor roto en unas de las acciones vandálicas que investiga la Policía Local de Sueca. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

La rápida intervención de la Policía Local de Sueca evitó que un episodio de vandalismo registrado la pasada noche fuera a más, después de que una vecina sorprendiera a un hombre golpeando vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la capital de la Ribera Baixa, cuando una ciudadana alertó a los agentes tras observar cómo un individuo estaba causando daños a varios turismos aparcados en la calle. La llamada permitió activar de inmediato a varias patrullas, que se desplazaron con rapidez a la zona.

A su llegada, los agentes comprobaron que distintos vehículos presentaban abolladuras en la carrocería, retrovisores fracturados y arañazos de diversa consideración. La inspección confirmó daños en varios coches estacionados, lo que apunta a una actuación reiterada.

Gracias a la información facilitada por la testigo y otros vecinos, la Policía Local logró identificar plenamente al presunto autor de los hechos. Se han iniciado las diligencias correspondientes y el hombre está siendo investigado por un presunto delito continuado de daños, un delito contra la seguridad vial y diversas infracciones a la normativa de tráfico.

Noticias relacionadas y más

Desde el cuerpo policial se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para frenar conductas incívicas y proteger la convivencia. En este sentido, recuerdan que ante cualquier situación similar es fundamental avisar de inmediato a la Policía Local para facilitar una intervención ágil y eficaz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
  2. Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
  3. Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
  4. Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
  5. La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
  6. La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
  7. La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes
  8. La peña valencianista Che Collons propone a la diputación crear un museo dedicado a Puchades

Humor en la cola para comprar viviendas en Alzira: crean el grupo de Whatsapp "los sintecho"

Identifican a un hombre al que sorprendieron golpeando coches estacionados en Sueca

"No esperábamos colas tan grandes, ojalá sea el pistoletazo para que haya más vivienda pública"

"No esperábamos colas tan grandes, ojalá sea el pistoletazo para que haya más vivienda pública"

Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada

Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada

Primeros jóvenes en acceder a la inmobiliaria de Alzira: "Si haces cola por un concierto no vas a hacerla por una vivienda, por supuesto que sí"

Primeros jóvenes en acceder a la inmobiliaria de Alzira: "Si haces cola por un concierto no vas a hacerla por una vivienda, por supuesto que sí"

El viento provoca desprendimientos en la casa de la música inacabada desde hace 15 años en Alberic

Luz verde a una central fotovoltaica con más de 10.000 paneles solares en Catadau

Luz verde a una central fotovoltaica con más de 10.000 paneles solares en Catadau

La Diputació de València refuerza la protección dunar de las playas de Cullera y Sueca

La Diputació de València refuerza la protección dunar de las playas de Cullera y Sueca
Tracking Pixel Contents