Identifican a un hombre al que sorprendieron golpeando coches estacionados en Sueca

La rápida intervención de la Policía Local de Sueca evitó que un episodio de vandalismo registrado la pasada noche fuera a más, después de que una vecina sorprendiera a un hombre golpeando vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la capital de la Ribera Baixa, cuando una ciudadana alertó a los agentes tras observar cómo un individuo estaba causando daños a varios turismos aparcados en la calle. La llamada permitió activar de inmediato a varias patrullas, que se desplazaron con rapidez a la zona.

A su llegada, los agentes comprobaron que distintos vehículos presentaban abolladuras en la carrocería, retrovisores fracturados y arañazos de diversa consideración. La inspección confirmó daños en varios coches estacionados, lo que apunta a una actuación reiterada.

Gracias a la información facilitada por la testigo y otros vecinos, la Policía Local logró identificar plenamente al presunto autor de los hechos. Se han iniciado las diligencias correspondientes y el hombre está siendo investigado por un presunto delito continuado de daños, un delito contra la seguridad vial y diversas infracciones a la normativa de tráfico.

Desde el cuerpo policial se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para frenar conductas incívicas y proteger la convivencia. En este sentido, recuerdan que ante cualquier situación similar es fundamental avisar de inmediato a la Policía Local para facilitar una intervención ágil y eficaz.