Decenas de personas se suman de madrugada a la cola en busca de viviendas de protección pública de Alzira

El día ha llegado. Más de cincuenta personas hacían cola esta mañana rente a la inmobiliaria José Martí, en Alzira, para inscribirse en la lista de prerreservas y garantizarse alguna de las 123 viviendas de promoción pública (VPP) que se construirán en los próximos años en la ciudad. Algunos de los aspirantes llevaban todo el fin de semana en la calle.

Pocos minutos antes de que el negocio abriera sus puertas, decenas de vecinos se congregaban frente a la inmobiliaria y en sus inmediaciones. Mientras que este fin de semana fueron unos pocos los que iniciaron la cola, a medida que se acercaba el día el número ha ido en aumento. La noche del lunes eran más de quince. Pero ya en la madrugada del martes, el goteo no ha cesado.

Para aportar mayor tranquilidad y transparencia al proceso, el notario Ricardo Tabernero ha sellado el libro de reservas en blanco en el que se van a realizar las peticiones de los interesados por orden de llegada, un protocolo que también han firmado los responsables del establecimiento. “Buscamos que todos tengan las mismas oportunidades”, han explicado Rubén y Édgar Martí.

En el libro figuran los planos de las viviendas y, como se ha mostrado en el lugar, estaba por estrenar. Por orden de llegada, las personas que aspiran a lograr alguno de los inmuebles pueden prerreservarlos.

Los gestores de la comercialización de las viviendas han manifestado su sorpresa ante el revuelo generado. “Pensábamos que habría expectación, porque hace veinte años que no se hacía vivienda de protección pública en Alzira, pero nos ha sorprendido. Es una muestra de que Alzira necesita este tipo de promociones”, han asegurado.