Sueca opta por retirar el techo del trinquet dañado por el viento para reabrir la instalación sin riesgos

El Ayuntamiento de Sueca ha decidido retirar la cubierta abovedada del trinquet, dañada por los fuertes vientos que a finales de enero provocó la borrasca Kristin, con el objetivo de reabrir la instalación como un espacio a cielo abierto a la espera de poder reconstruir esta techumbre. Así lo ha explicado la concejal de Servicios Municipales, Pilar Moncho, que ha indicado que el ayuntamiento intentará incluir esta actuación en el Pla de Trinquets de la Diputación de València en busca de financiación, por lo que se desconoce cuando se podrá reponer la cubierta.

El gobierno municipal decretó el cierre del trinquet el pasado 30 de enero. Las fuertes rachas de viento de los días previos provocaron que el aire se colara por algún punto más débil de la bóveda “y realizara el efecto vela” hasta romperla, explica la edil, mientras detalla que “empezaron a volar trozos de policarbonato -el material del que están hechas las placas que conforman la bóveda- y los técnicos municipales determinaron que no era seguro mantener abierta la instalación.

Los estudios posteriores han concluido que “la única solución es volver a reconstruir el espacio abovedado”, explica Moncho, una intervención que se puede demorar en el tiempo, por su especificidad y por el coste que representará, y el ayuntamiento ha decidido, de forma provisional, retirar la cubierta para que la instalación se pueda volver a utilizar aunque sea a cielo abierto.

“Lo primero que nos preocupó fue reubicar a los usuarios y lo pudimos hacer entre el trinquet de Favara, el que hay en el instituto Joan Fuster de Sueca y el del colegio público Carrasquer”, ha incidido la edil, mientras señalaba que en una segunda fase se ha valorado la reposición de la cubierta dañada.

Mientras se acomete esta obra, y una vez se pueda retirar la bóveda actual, el trinquet se utilizará como una instalación abierta al aire libre “con todas las particularidades que tiene con la actual meteorología”, ha advertido Moncho.

Óscar García

El fuerte viento de los últimos días, a priori, no ha generado más daños en esta infraestructura, aunque si ha derribado dos tramos del muro perimetral del cementerio de Sueca y, en concreto, del sector donde se ubican los terrenos expropiados por el ayuntamiento para futuras ampliaciones. El muro se desplomó por la noche, según ha explicado la concejal del área, Pilar Moncho, y no causó daños personales. El ayuntamiento va a solicitar al seguro una valoración para reponerlo y completar el cierre del cementerio. Se trata de una obra reciente ya que, según apostilla la edil, el ayuntamiento devolvió la garantía a la empresa constructora hace escasamente unos meses.