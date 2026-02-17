El viento provoca desprendimientos en la casa de la música inacabada desde hace 15 años en Alberic
El edificio diseñado como emblemático registra daños por el temporal mientras el ayuntamiento busca financiación para su concluir el proyecto
La factura de daños que deja la sucesión de días con fuertes rachas de viento parece no tener fin. En Alberic, el esqueleto de hormigón insignia del boom inmobiliario que debía albergar la Casa de la Música ha sufrido desprendimientos en una de sus fachadas. Los desperfectos, que se encuentran muy localizados, evidencian tanto el potencial de los repetidos vendavales como la necesidad de finalizar una obra que se paralizó hace quince años. El ayuntamiento busca financiación externa, aunque sigue sin encontrar una solución.
La localidad ha registrado en los últimos días algunas de las rachas de viento más importantes de la Ribera, con velocidades máximas que han rozado los 130 km/h. Unas rachas históricas que han provocado daños de todo tipo: caídas de árboles, desprendimientos en edificios públicos y privados y desperfectos en señalización, farolas u otros elementos anclados a fachadas y al mobiliario urbano.
A todo ello hay que sumar la caída de ladrillos y mortero de la fachada en uno de los vanos de un ventanal del edificio inacabado de la Casa de la Música de Alberic. Según ha detallado el alcalde, Toño Carratalá, el consistorio ha ejecutado en alguna ocasión actuaciones de mantenimiento para mejorar las condiciones de seguridad de la estructura. Sin embargo, el envite del viento superó cualquier medida tomada en el pasado.
Dos fases
Carratalá y su equipo de gobierno buscan desde hace años la fórmula que permita finalizar uno de los emblemas de la crisis inmobiliaria. El principal problema es económico. Afrontar la obra restante con fondos propios está descartado, ya que implicaría alcanzar un nivel de endeudamiento que la ley impide a los ayuntamientos. La financiación a través de administraciones supramunicipales también se antoja complicada, dada la magnitud del proyecto.
La construcción de la Casa de la Música arrancó en 2009, aunque se había realizado un acto de colocación de la primera piedra tres años antes. En un primer momento, el proyecto se presupuestó en casi 3,3 millones de euros, unas dimensiones faraónicas para un municipio de unos diez mil habitantes.
El ayuntamiento había invertido una cantidad ligeramente superior al millón de euros cuando la obra se paralizó en 2011, en plena crisis económica. Se llegaron a completar dos fases: la cimentación y construcción de la estructura, y el cerramiento de la fachada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes
- La peña valencianista Che Collons propone a la diputación crear un museo dedicado a Puchades