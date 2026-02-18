Agricultores de la Ribera lanzan una caqui "premium" producto de una mutación natural en Benimodo para adelantar la campaña

El sector del caqui se encuentra desde hace años en busca de la rentabilidad perdida, cada vez más lastrado por las plagas, lejos de las expectativas iniciales de crecimiento y en un contexto generalizado de falta de relevo generacional en el campo. Para ampliar la ventana comercial de uno de los cultivos más simbólicos de la comarca, un grupo de productores ha lanzado la nueva variedad protegida denominada Ribera Sun, fruto de una mutación natural del Rojo Brillante descubierta hace algunos años en el término municipal de Benimodo.

Mateu Chilet, de la empresa Genesis Fresh, presentó la variedad en la tercera edición de las jornadas del caqui organizadas por La Unió en Benimodo, ante decenas de agricultores. «El objetivo que nos marcamos es descongestionar una ventana comercial que tenemos ya colapsada. Entendemos que, para el productor, puede resultar interesante adelantar un poco la campaña y salir al mercado con un caqui de mayor calibre que le permita obtener un plus de retorno», aseguró.

Según detalló, esta nueva variedad ya ha obtenido los derechos de propiedad intelectual a nivel europeo, donde busca abrirse mercado. Aunque también se persigue la comercialización de este caqui “premium” en el hemisferio sur.

Para Chilet, la Ribera Sun no llega para competir con el Rojo Brillante, la variedad protegida por la Denominación de Origen “Kaki Ribera del Xúquer”. «Creo que todos estamos en un mismo barco, el barco del caqui, y nuestro reto comercial no es otro que lograr que el consumidor elija antes nuestra fruta que otras, aunque no es fácil, porque todavía hay muchos sitios en los que se debe explicar qué es un caqui», incidió, para añadir acto seguido: «Es cierto que el sector está muy consolidado, pero cuando hemos tenido épocas de sobreproducción hemos visto que la fruta se quedaba en el árbol porque no hay suficientes canales de comercialización».

Campaña irregular

Chilet definió esta variedad como una fruta «menos aperada y más uniforme». «En unas mismas condiciones, produce un 20% más que el Rojo Brillante convencional y alcanza un calibre comercial con una semana de antelación», añadió. Al tratarse de un caqui “premium”, el agricultor que desee cultivarlo debe pagar un euro y medio por planta en concepto de “royalties”.

Durante la jornada, La Unió también realizó una valoración de la campaña, que calificó de «irregular». «Las expectativas iniciales no se han cumplido finalmente, con una cosecha inferior respecto a las primeras previsiones, ante la reducción de los calibres y el menor aprovechamiento comercial, y con una fuerte afección de las plagas. Necesitamos herramientas para combatir las plagas en el caqui, pues cada vez disponemos de menos materias activas. Si no logramos controlarlas, el futuro no es demasiado halagüeño», manifestó el responsable del sector del caqui, Ximo Madramany.

Asimismo, la asociación agraria estimó —a falta de conocer las liquidaciones de las cooperativas— que los comercios han pagado de media entre cuarenta y cincuenta céntimos por cada kilo de fruta. «Las bajas cotizaciones en la parte central de la campaña han lastrado el resultado final. Las compras de caqui se iniciaron pronto y con cotizaciones buenas, pero desde finales de octubre hasta diciembre, durante aproximadamente cinco semanas del tramo central, los precios se desplomaron de manera significativa. En las últimas semanas han repuntado. Podrían ser unos precios de la campaña incluso aceptables, pero el problema es que, ante el gran número de destrío y la subida de costes, los ingresos siguen muy mermados para los agricultores», indicó el portavoz de La Unió.