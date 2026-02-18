Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellonense se consolida como líder con una goleada a domicilio (0-4)

El campo de l'Almenà acoge el domingo el derbi comarcal contra la UD Alzira

Los jugadores del Castellonense celebran la victoria al finalizar el partido.

Los jugadores del Castellonense celebran la victoria al finalizar el partido. / Levnate-EMV

David Chordà

Alzira

La UD Castellonense va como un tiro hacia la Segunda RFEF. El lunes ganó 0-4 el partido que se aplazó un día antes por las fuertes rachas de viento que aún azotaban a Alicante y no se pudo jugar en Sant Vicent del Raspeig.  

En un ambiente desapacible, también marcado por el viento que frenaba el balón, los blanquinegros lograron contra el Jove Español tres puntos que les da cuatro de diferencia con el segundo clasificado, el At. Levante, que empató en Torrellano. El tercero, el At. Saguntino está a ocho unidades a falta de que dispute el partido aplazado el sábado en Soneja.  

Iñaki Rodríguez, que tenía la baja de Fer Sastre, alineó a Company; Binu, Badal, Sergi, Berto Espeso; Siscar, Samper, Misffut, Fidel; Iker Garijo y Lidón. El delantero murciano fue un dolor de cabeza para la defensa sanvicentera y a los 11 minutos fue objeto de penalti de Álex Pérez. El propio Lidón lo lanzó y Yari lo rechazó. Al rechace fueron con todo Fidel y Binu. Este último marcó y dio el susto al golpear la espinilla con el poste. Finalizando el primer acto, Siscar se fue por velocidad y ganó el mano a mano al meta ucraniano. Lidón tuvo el tercero con un tiro lejano que salió junto al poste.  

En la segunda parte, en un dos para uno, Siscar remató el tercero a placer, a asistencia de Lidón que minutos después volvió a toparse con Yari, que le sacó otro mano a mano. El ucraniano le recriminó a Lidón la parada y instantes después vio cómo el córner rematado por Badal lo desviaba Álex Pérez y daba el 0-4 a los ribereños. Pese a los cuatro goles, el portero fue el mejor de su equipo. 

La próxima cita será el domingo a las 11’45 en l’Almenà en el derbi ribereño contra la UD Alzira. La entrada única costará 10 euros.  

