El CB Alginet mantiene su racha de victorias con un claro triunfo ante el Lucentum (105-71)

El Rigalli Alginet sigue aumentando su racha tras su última victoria ante el Lucentum Alicante por 105 a 71. Los azules logran así su triunfo número diecisiete en una liga en la que siguen sin conocer la derrota. Los de la Ribera Alta demostraron una vez más su solidez como conjunto y su buen entendimiento como equipo. Aunque el Lucentum ocupa una de las últimas plazas de la clasificación actualmente, el Rigalli sabía que debía de evitar sorpresas ante un rival que acudía con intenciones de ser los primeros en batir al líder.

Sin embargo, si algo ha llevado a los de la Ribera Alta a la primera posición es su constancia y compromiso al trabajo incansable. Los jugadores del Rigalli Alginet salieron a pista como una apisonadora en ataque, haciendo relucir a sus jugadores en velocidad y sin permitir al Lucentum presentar oposición en estático.

El Alginet es muy bueno manteniendo el control en ritmos altos y eso le sirvió para desequilibrar el partido en los primeros diez minutos. Con un primer parcial de 26-9, el Lucentum Alicante se vio inmerso en la dinámica de los locales desde el inicio, reduciendo sus esperanzas de dar la campanada. Aún así, el Rigalli Alginet sabía que el trabajo no estaba hecho todavía, así que insistió en seguir percutiendo la pintura rival hasta llegar al ecuador del partido con un 58-29 favorable.

Una vez llegados a la segunda mitad, a los de la Ribera Alta les quedaba cerrar bien el partido y asegurar los dos puntos. Minimizar riesgos y seguir desplegando su juego coral y bien acompasado. De hecho, todos los jugadores del equipo anotaron y volvieron a tener minutos dos jugadores de la categoría Junior del club, Hugo Martorell y Maks Chojnacki, aportando al luminoso con 5 tantos cada uno.

El MVP del partido fue para Juan Martín, quien terminó con 24 puntos, 8 rebotes y 11/15 en tiros de campo. Javier Dalmau anotó 14 tantos con un 3/4 en triples y repartió 3 asistencias. Luis Verdeguer sumó otros 14 puntos con 6 rebotes. Víctor Pelufo encestó 11 puntos y 4 rebotes para los suyos y Miguel Martínez acabó con 7 puntos, 6 robos y 6 asistencias. Marc Rodilla fue el máximo asistente con 7 y Joan Bosch terminó como máximo reboteador con 9.

Duelo en la cima del grupo E-B

El Rigalli Alginet alcanza esta jornada número dieciocho primero y con una estadística ofensiva bastante superior a la de sus rivales. Un total de 1.591 puntos respecto a los 1.344 de su perseguidor más cercano en liga, el NB Torrent. De hecho, este fin de semana se enfrentan ambos, así que será el duelo entre los equipos a la cabeza de la clasificación. Los de la Ribera Alta buscarán poner tierra de por medio para asegurar su plaza y el NB Torrent luchará por destronar al hasta ahora imbatido Rigalli Alginet. Sábado a las 19:00 horas en casa del conjunto naranja. El espectáculo está servido.