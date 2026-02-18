Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera consulta al vecindario para conocer sus hábitos y diseñar el plan de movilidad

La estrategia aboga por reducir el uso del vehículo privado

Vista del casco urbano de Cullera, con el río en primer plano y el castillo al fondo.

Joan Gimeno

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha iniciado la elaboración de su primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una herramienta estratégica que marcará la hoja de ruta en materia de movilidad para los próximos años y que permitirá continuar avanzando hacia un modelo de ciudad más habitable, saludable y eficiente.

El PMUS, financiado a través de los fondos europeos Next Generation, es una estrategia municipal que tiene como objetivo organizar la movilidad urbana potenciando los hábitos más sostenibles y reduciendo el uso innecesario del vehículo privado. La finalidad es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reducir las emisiones contaminantes y el ruido, incrementar la seguridad viaria y favorecer un equilibrio entre las necesidades de movilidad y su impacto ambiental y social.

Entre los principales objetivos del plan se encuentran el fomento de la movilidad activa y sostenible, la mejora de las infraestructuras para peatones y ciclistas, la potenciación del transporte público, la racionalización del uso del espacio público y el templado del tráfico para reducir accidentes y molestias. Todo esto con la voluntad de garantizar una movilidad accesible para todas las personas y reforzar al mismo tiempo la cohesión social del municipio.

El documento se concibe como una herramienta de gestión a largo plazo que incluirá un análisis exhaustivo de la situación actual de la movilidad en Cullera. A partir de este diagnóstico, se definirán mesures técnicas y actuaciones a corto y medio plazo que compatibilizan el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la seguridad viaria.

Participación ciudadana

El proceso de elaboración del PMUS contará con la participación activa de la ciudadanía. En este sentido, el ayuntamiento ya ha puesto en marcha una encuesta anónima para que vecinos y vecinas puedan describir sus hábitos de movilidad y aportar su visión sobre las principales problemáticas del municipio. Esta se puede responder en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlse0qjo-tefejklbyukwadkaepntj2iec7u4zqj4ige7cwou-a/viewform

Cullera consulta al vecindario para conocer sus hábitos y diseñar el plan de movilidad

El menor con un soplo cardíaco abandona el Benifaió tras el cambio de categoría impuesto

Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 euros para quien no limpie solares

Semana de la Economía de Alzira: "La empresa tiene que evolucionar; la que no lo hace, muere"

El Castellonense se consolida como líder con una goleada a domicilio (0-4)

La suerte echa raíces en las administraciones de lotería de la Ribera

La Mancomunitat convierte dos casetas de guardabarreras del antiguo "trenet" Carcaixent-Dénia en reclamo turístico

