Una empresa de Carlet recicla ya el 15% de los colchones que se desechan en España

La empresa de Carlet Recypur cerró 2025 con más de 200.000 colchones reciclados provenientes de toda España. Esto supone alcanzar ya el 15% del total de colchones desechados en el país. La firma se congratula por los resultados y dice haberse consolidado como “referente nacional en economía circular”.

La empresa valenciana ya procesa en su planta de reciclaje en Carlet las materias del 15% de los colchones que se desechan en toda España, en torno a un millón y medio de colchones al año de media. Los colchones tienen origen en la Comunidad Valenciana, pero, según destacan sus responsables, también se ha llegado a acuerdos para el desmantelamiento de colchones y el posterior envío de materias primas a Recypur en otras regiones como Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Baleares.

Cuando un colchón llega a las instalaciones carletinas, se pone en marcha un proceso mecánico de reciclaje de colchones y espumas de poliuretano, transformando la totalidad de componentes en nuevas materias recicladas. Estas pueden utilizarse como núcleos de colchón reciclados y placas de aislamiento acústico y térmico, empleadas en el sector de la construcción y otros ámbitos industriales.

Colchones apilados para su posterior reciclaje. / Levante-EMV

18.000 kg al día

“Nuestro objetivo es convertir residuos voluminosos y difíciles de tratar en materia prima secundaria de alta calidad, fomentando la economía circular. El proceso que se utiliza es mecánico, de bajas emisiones y sin consumo de agua contaminante”, han destacado sus portavoces.

La planta industrial de valorización en Carlet fue la primera de su tipo en España. Ha supuesto una inversión cercana a 7 millones de euros y actualmente cuenta con capacidad de tratamiento de hasta 18.000 kg al día de nueva materia prima reciclada.

Según datos de la compañía, por cada kilogramo de espuma reciclada se ahorran aproximadamente 4 kg de CO₂ equivalente frente a la producción de poliuretano virgen. Además, el uso de tecnologías especializadas como las líneas airlay permite reducir significativamente el impacto ambiental en comparación con las materias primas tradicionales.