Ens Uneix ve "insultante" que Compromís pida un protocolo antiacoso en la diputación mientras apoya en Alzira al edil investigado

La vicepresidenta de la Diputación de València y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, ha aprovechado este miércoles la moción presentada por Compromís para reclamar un protocolo para la prevención, detección y resolución de caos de acoso laboral en la institución para cargar duramente contra la formación valencianista y, en particular, contra el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, de Compromís, por su apoyo al portavoz de UCIN en el ayuntamiento, Enrique Montalvá, acusado de acoso por su excompañera de grupo, Mar Chordá. “Estamos de acuerdo (en el argumentario de la propuesta), pero el problema es que la realidad nos pasa por encima si miramos hacia Alzira. Resulta de una ironía casi insultante que vengan a dar lecciones de prevención de acoso laboral mientras en su casa, su alcalde de Compromís, Alfons Domínguez, se ha convertido en escudo político” de un concejal investigado por la denuncia de Chordá cuando, ha incidido, “la fiscalía ve indicios de actitudes vejatorias”, como figura en el recurso interpuesto contra el archivo provisional de la causa que derivó en la reapertura.

“Es realmente curioso cómo cambian los principios según la necesidad, aquí piden tolerancia cero, pero en Alzira han cerrado filas y han salido incluso en rueda de prensa a proteger a un señor que tiene que ir a declarar ante la juez, ha incidido Enguix, mientras señalaba que la protección “que tanto predican con esta moción” no se ha aplicado en el caso de Mar Chordá.

“En Alzira, la coherencia de Compromís se ha acabado en el momento que ha tenido que elegir entre la dignidad de una mujer y la silla de la alcaldía”, ha proseguido Enguix su intervención, mientras afeaba a la coalición que gobierna en la capital de la Ribera Alta que, tras la denuncia de Chordá, no sólo se haya mantenido a Montalvá en el gobierno, sino que incluso le ampliara sus competencias al asignarle también la de Seguridad Ciudadana, “mientras se apartaba a la concejal” que había denunciado “por la sencilla razón de que su voto mantienen vivo al gobierno de Compromís de Alzira”.

El gobierno de la diputación ha rechazado la moción de Compromís, al defender que ya trabaja en ese protocolo: “Su moción es solo papel mojado y una hipocresía insorportable”, ha concluido Enguix. “Desde Ens Uneix hemos defendido y defenderemos siempre a las mujeres, a las víctimas, por eso hemos estado y estaremos al lado de Mar Chordá. Votaremos a favor de cualquier protocolo que mejore el funcionamiento de esta casa, pero no nos pidan que nos creamos su relato.