El escritor de Cullera Manel Joan i Ariño se reinventa con otra incursión en la literatura infantil y juvenil

El Auditorio del Mercat de Cullera acogió la presentación de los dos últimos libros del escritor local Manel Joan i Ariño, una doble cita literaria poco habitual en el panorama editorial, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

Bajo los títulos “Els miracles del llop Cento” y “Estel al cel”, el autor vuelve a demostrar su versatilidad y compromiso con la cultura valenciana a través de dos obras dirigidas a los lectores más jóvenes, pero cargadas de valores universales.

Si ya de por sí resulta complejo abrirse camino en el mundo editorial, presentar simultáneamente dos libros supone un hito reservado a trayectorias consolidadas. En el caso de Manel Joan i Ariño, la cifra cercana al medio centenar de publicaciones respalda una carrera literaria amplia y diversa, que ha transitado por la poesía, la narrativa erótica, la novela policíaca y el cuento infantil, siempre con una marcada personalidad y un firme arraigo en el territorio.

En “Els miracles del llop Cento”, el escritor pone el foco en la importancia de la tierra, la agricultura y el respeto por el entorno natural. A través de una historia cercana y simbólica, la obra invita a los más pequeños a reflexionar sobre la relación entre las personas y el medio que las sustenta, en una clara reivindicación de las raíces y de la cultura vinculada al campo.

Por su parte, “Estel al cel” se adentra en el universo de la Muixeranga como metáfora del esfuerzo colectivo. El libro, pensado para lectores infantiles y juveniles, aborda valores como el trabajo en equipo, la superación personal y la confianza mutua, trasladando al papel la fuerza simbólica de las torres humanas.

El acto contó con la participación de la Muixeranga de Cullera, cuya presencia reforzó el mensaje de cohesión y tradición que atraviesa la nueva obra del autor. La combinación de literatura y cultura popular convirtió la presentación en una celebración compartida entre generaciones.

Con esta doble publicación, Manel Joan i Ariño confirma su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo a lectores de todas las edades.

En una trayectoria que ya forma parte del patrimonio cultural local, el escritor cullerense vuelve a situar a Cullera en el mapa literario, demostrando que la cultura de proximidad sigue viva y con vocación de futuro.