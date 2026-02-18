El escritor de Cullera Manel Joan i Ariño se reinventa con otra incursión en la literatura infantil y juvenil
El autor, con cerca de medio centenar de títulos publicados, marca un hito con el doble lanzamiento
El Auditorio del Mercat de Cullera acogió la presentación de los dos últimos libros del escritor local Manel Joan i Ariño, una doble cita literaria poco habitual en el panorama editorial, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.
Bajo los títulos “Els miracles del llop Cento” y “Estel al cel”, el autor vuelve a demostrar su versatilidad y compromiso con la cultura valenciana a través de dos obras dirigidas a los lectores más jóvenes, pero cargadas de valores universales.
Si ya de por sí resulta complejo abrirse camino en el mundo editorial, presentar simultáneamente dos libros supone un hito reservado a trayectorias consolidadas. En el caso de Manel Joan i Ariño, la cifra cercana al medio centenar de publicaciones respalda una carrera literaria amplia y diversa, que ha transitado por la poesía, la narrativa erótica, la novela policíaca y el cuento infantil, siempre con una marcada personalidad y un firme arraigo en el territorio.
En “Els miracles del llop Cento”, el escritor pone el foco en la importancia de la tierra, la agricultura y el respeto por el entorno natural. A través de una historia cercana y simbólica, la obra invita a los más pequeños a reflexionar sobre la relación entre las personas y el medio que las sustenta, en una clara reivindicación de las raíces y de la cultura vinculada al campo.
Por su parte, “Estel al cel” se adentra en el universo de la Muixeranga como metáfora del esfuerzo colectivo. El libro, pensado para lectores infantiles y juveniles, aborda valores como el trabajo en equipo, la superación personal y la confianza mutua, trasladando al papel la fuerza simbólica de las torres humanas.
El acto contó con la participación de la Muixeranga de Cullera, cuya presencia reforzó el mensaje de cohesión y tradición que atraviesa la nueva obra del autor. La combinación de literatura y cultura popular convirtió la presentación en una celebración compartida entre generaciones.
Con esta doble publicación, Manel Joan i Ariño confirma su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo a lectores de todas las edades.
En una trayectoria que ya forma parte del patrimonio cultural local, el escritor cullerense vuelve a situar a Cullera en el mapa literario, demostrando que la cultura de proximidad sigue viva y con vocación de futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
- La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes
- La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales
- ¿Qué precios tienen los pisos de VPP de la promoción que ha provocado la cola de Alzira?